Ünlülerin sokak stilleri (Marka marka, kim, ne giydi?)
ntv.com.tr
Ünlüler bu hafta hangi kombinlerle görüldü? İşte Gigi Hadid'den Emily Ratajkowski'ye, Miranda Kerr'den Naomi Watts'a ünlülerin sokak stilleri...
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1
Gigi Hadid
Tişört: Polo Ralph Lauren
Çanta: Prada Etiquette
Ayakkabı: Reebok Club C 85Pantolon: Nili Lotan Luna
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2
Lupita Nyong’o
Güneş gözlüğü: For Arts Sake
Tulum: Adam Lippes Sonbahar 2019
Ayakkabı: Giuseppe Zanotti
Mücevher: Grazie Lagems
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3
Gigi Hadid
Güneş gözlüğü: Le Specs x Adam Selman
Ayakkabı: For the Memory of LifetimeTişört: Jean Paul Gaultier
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4
Naomi Watts
Mont: Mother Sherpa
Çanta: Celine
Ayakkabı: PS821.com
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5
Emily Ratajkowski
Üst ve etek: Inamorata
Ayakkabı: Nike Air Max
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6
Gigi Hadid
Üst: Off-White
Jean: Levi x Aya Muse Rei Reworked
Ayakkabı: For the Memory of LifetimeÇanta: Salvatore Ferragamo
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7
Kaia Gerber
Blazer ceket: Khaite Petra Tweed
Ayakkabı: ConverseÇanta: Prada
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8
Miranda Kerr
Elbise: Alex Perry
Ayakkabı: Jimmy Choo
Mücevher: Neil Lane
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9
Jordyn Woods
Elbise: Rat & Boa
Küpe: Prettylittlething
Çanta: Fendi
Ayakkabı: Chanel
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10
Gabrielle Union
SuTakım: Prabal Gurung
Çanta: L’Afshar
Ayakkabı: Stuart Weitzman
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11
Harry Styles
Takım: Gucci
Mücevher: Gucci
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12
Gabrielle Union
Elbise: Prada
Ayakabbı: Manolo Blahnik