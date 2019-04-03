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Ünlülerin sokak stilleri (Marka marka, kim, ne giydi?)

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Ünlüler bu hafta hangi kombinlerle görüldü? İşte Gigi Hadid'den Emily Ratajkowski'ye, Miranda Kerr'den Naomi Watts'a ünlülerin sokak stilleri...

  • 1

    Gigi Hadid

    Gigi Hadid

    Tişört: Polo Ralph Lauren

    Çanta: Prada Etiquette

    Ayakkabı: Reebok Club C 85

    Pantolon: Nili Lotan Luna
  • 2

    Lupita Nyong’o

    Lupita Nyong’o

    Güneş gözlüğü: For Arts Sake

    Tulum: Adam Lippes Sonbahar 2019

    Ayakkabı: Giuseppe Zanotti

    Mücevher: Grazie Lagems

  • 3

    Gigi Hadid

    Gigi Hadid

    Güneş gözlüğü: Le Specs x Adam Selman

    Ayakkabı: For the Memory of Lifetime 

    Tişört: Jean Paul Gaultier
  • 4

    Naomi Watts

    Naomi Watts

    Mont: Mother Sherpa

    Çanta: Celine

    Ayakkabı: PS821.com

  • 5

    Emily Ratajkowski

    Emily Ratajkowski

    Üst ve etek: Inamorata

    Ayakkabı: Nike Air Max

  • 6

    Gigi Hadid

    Gigi Hadid

    Üst: Off-White

    Jean: Levi x Aya Muse Rei Reworked 

    Ayakkabı: For the Memory of Lifetime 

    Çanta: Salvatore Ferragamo
  • 7

    Kaia Gerber

    Kaia Gerber

    Blazer ceket: Khaite Petra Tweed 

    Ayakkabı: Converse

    Çanta: Prada
  • 8

    Miranda Kerr

    Miranda Kerr

    Elbise: Alex Perry

    Ayakkabı: Jimmy Choo

    Mücevher: Neil Lane

  • 9

    Jordyn Woods

    Jordyn Woods

    Elbise: Rat & Boa

    Küpe: Prettylittlething

    Çanta: Fendi

    Ayakkabı: Chanel

  • 10

    Gabrielle Union

    Gabrielle Union

    SuTakım: Prabal Gurung

    Çanta: L’Afshar

    Ayakkabı: Stuart Weitzman

  • 11

    Harry Styles

    Harry Styles

    Takım: Gucci

    Mücevher: Gucci

  • 12

    Gabrielle Union

    Gabrielle Union

    Elbise: Prada

    Ayakabbı: Manolo Blahnik

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