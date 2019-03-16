Ünlülerin sokak stilleri (Marka marka kıyafetler)
ntv.com.tr
Bu hafta hangi ünlü, ne giydi? İşte Kendall Jenner'dan Hailey Baldwin'e, Kiera Knightley'den Elsa Hosk'a ünlülerin marka marka sokak stilleri...
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1
Karlie Kloss
Elbise: Tom Ford
Ayakkabı: Tom Ford Satin Mary Jane Pumps
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2
Hailey Baldwin
Elbise: Tom FordKüpe: Jennifer Fisher
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3
Kendall Jenner
Bluz ve etek: Ronny Kobo
Ayakkabı: Yeezy RubberisedKüpe: Maria Black Esther
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4
Kiera Knightley
Elbise: Hiraeth Sonbahar 2019Ceket: Hiraeth Sonbahar 2019
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5
Taylor Hill
Bluz ve pantolon: Sally LaPointe
Ayakkabı: Louboutin
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6
Elsa Hosk
Kıyafet: Rosie Assoulin
Çanta: Balenciaga
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7
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8
Joan Smalls
Elbise: Dion Lee
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9
Karlie Kloss
Elbise: Proenza Schouler İlkbahar 2019
Çanta: Christian Dior
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10
Ellie Goulding
Palto: Stella McCartney
Ayakkabı: Golden Goose DeluxeGüneş gözlüğü: Ray-Ban
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11
Jennifer Hough
Elbise: Fannie Schiavoni
Ayakkabı: Giuseppe Zanotti
Küpe: Apm Monaco Meteorites Noir Studs
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12
Joe Jonas
Mont: Moncler
Eşofman: KappaŞapka: S10 Reflective