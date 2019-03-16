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Ünlülerin sokak stilleri (Marka marka kıyafetler)

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Bu hafta hangi ünlü, ne giydi? İşte Kendall Jenner'dan Hailey Baldwin'e, Kiera Knightley'den Elsa Hosk'a ünlülerin marka marka sokak stilleri...

  • 1

    Karlie Kloss

    Karlie Kloss

    Elbise: Tom Ford

    Ayakkabı: Tom Ford Satin Mary Jane Pumps

  • 2

    Hailey Baldwin

    Hailey Baldwin

    Elbise: Tom Ford

    Küpe: Jennifer Fisher
  • 3

    Kendall Jenner

    Kendall Jenner

    Bluz ve etek: Ronny Kobo

    Ayakkabı: Yeezy Rubberised 

    Küpe: Maria Black Esther
  • 4

    Kiera Knightley

    Kiera Knightley

    Elbise: Hiraeth Sonbahar 2019

    Ceket: Hiraeth Sonbahar 2019
  • 5

    Taylor Hill

    Taylor Hill

    Bluz ve pantolon: Sally LaPointe

    Ayakkabı: Louboutin

  • 6

    Elsa Hosk

    Elsa Hosk

    Kıyafet: Rosie Assoulin

    Çanta: Balenciaga

  • 7

  • 8

    Joan Smalls

    Joan Smalls

    Elbise: Dion Lee

  • 9

    Karlie Kloss

    Karlie Kloss

    Elbise: Proenza Schouler İlkbahar 2019

    Çanta: Christian Dior

  • 10

    Ellie Goulding

    Ellie Goulding

    Palto: Stella McCartney 

    Ayakkabı: Golden Goose Deluxe

    Güneş gözlüğü: Ray-Ban
  • 11

    Jennifer Hough

    Jennifer Hough

    Elbise: Fannie Schiavoni

    Ayakkabı: Giuseppe Zanotti

    Küpe: Apm Monaco Meteorites Noir Studs

  • 12

    Joe Jonas

    Joe Jonas

    Mont: Moncler

    Eşofman: Kappa

    Şapka: S10 Reflective
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