Ünlülerin spor sırları

1 Gigi Hadid



Yeni nesil süpermodel Gigi Hadid, çocukluğundan beri atletik yapısını tutkunu olduğu sporlara borçlu. Çocukken ata binen ve voleybol oynayan Hadid, New York’a ilk geldiğinde sporu özlediği için boksa başlıyor. Spor salonu kızı olmadığını söyleyen Hadid, boks ile hem enerjisini atıyor hem de kusursuz fiziğini koruyor.





2 Candice Swanepoel



Victoria’s Secret meleği Candice Swanepoel, meşhur fitness antrenörü Justin Gelband ile düzenli olarak çalışıyor. Güzel model esnemek, rahatlamak ve beynini dinlendirmek içinse yoga ve meditasyon yapıyor.

3 Miranda Kerr



Süpermodel anne Miranda Kerr, haftada iki kez yoga ve pilates yapıyor. Kasları üzerine çalışırken plank egzersizini tercih eden Miranda Kerr, ayrıca Ballet Beautiful’un DVD’leri eşliğinde bale yapıyor.

4 Bella Hadid



Bella Hadid de ablası Gigi gibi boksu tercih ediyor. Fitness yaptığında yoğun egzersizlerden keyif aldığını belirten Bella, yoganın ona göre olmadığını düşünüyor.





5 Alicia Vikander



Hollywood klasiği Tomb Raider filmi için Lara Croft'a dönüşen İsveçli oyuncu Alicia Vikander, rolü için içindeki fitness canavarını ortaya çıkardı. Bale, spinning, MMA egzersizi, boks, tırmanış, yüzme ve daha birçok sporla etkileyici kaslarını elde eden Alicia Vikander, gerçek bir fitness motivasyonu!

6 Adriana Lima



Boks tutkunu olan Adriana Lima son dönemde dairesel antreman ve koşuya yöneldiğini açıkladı. Yeni yemekler denemeyi seven Adriana Lima’nın en büyük fit kalma sırrı bedenini her daim aktif tutması, bu da yediklerini dengeleyebilmesini sağlıyor. Ayrıca Victoria’s Secret modelinin başka bir fitness sırrı da her sabah kalktığında ip atlaması, Brezilyalı güzel bu egzersizle güne zinde ve enerjik başlıyor.

7 Kate Hudson



Hollywood'un ikonik kadın oyuncularından Kate Hudson, ruh haline göre egzersizini seçiyor. Yoga, kardio, spinning, pilates, birçok spora şans veren Hudson'un vazgeçilmez fitness egzersizi Brazilian Butt Lifts. 38 yaşındaki oyuncu, çoğu zaman evde egzersiz yapmayı tercih ediyor.

8 Emily Ratajkowski



Spor salonlarını sevmeyen ama yemek yemeyi bir o kadar seven model Emily Ratajkowski fit fiziği nasıl mı koruyor? Cevabı doğada! Los Angeles'ta tırmanış, yürüyüş ve koşu yapmayı seven ünlü model, zaman zaman stüdyoda zaman zaman doğada yoga yapıyor.

9 Margot Robbie



Oscar adayı olan I, Tonya filminin yıldızı Margot Robbie'nin fitness rutini girdiği roller gibi zorlu mu? Robbie, herkesi şaşırtarak aslında rolleri için hiç spor salonuna gitmediğini açıklıyor. Avustralyalı güzel, yalnızca yaklaşan kırmızı halı etkinliklerinden önce fitness antrenörünü ziyaret ediyor ve ondan üç günde incelmeyi rica ediyor.

10 Blake Lively



Hamileliğinde aldığı 28 kiloyu doğum sonrasında vermeyi başaran Blake Lively, geçtiğimiz gün Instagram'da sırrını açıkladı. Antrenörü Don Saladino ile çalışan Lively, azim ve kararlıklıkla bir sene içinde eski fiziğine, kilosuna ve kusursuz kaslarına kavuştu.

11 Taylor Swift Pop yıldızı Taylor Swift’in favori sporu tabiki de dans kardiyosu. Kliplerinde ve konserlerinde tempolu dans performansları gösteren Swift, Avustralyalı antrenör Simone De La Rue’nin Body By Simone dans stüdyosundan çıkmıyor. Taylor Swift, uzun esnek fiziğini ve etkileyici bacak/kol kaslarını dansa borçlu diyebiliriz!





12 Lily Collins



Genç oyuncu Lily Collins de aktif yaşam savunucularından. Birkaç senedir Body by Simon salonuna düzenli olarak giden Collins, esnekliğe, kaslarına ve vücuduyla barışık olmaya özen gösteriyor. Collins'un fitness azmi ve istikrarının sırrıysa, sporu kız arkadaşlarıyla sabah buluşmasına dönüştürmesi!





13 Jennifer Lopez



Jennifer Lopez de antrenör eşliğinde spor yapmayı seven ünlülerden. Yıllardır Tracy Anderson ve David Kirsch ile çalışan J.Lo, dans, koşu ve ağırlık kaldırmada oluşan karışık kardiyo yapmaktan hoşlanıyor. J.Lo’nun fit kalma sırrıysa düzenli olarak spor rutinini değiştirmek. Güzel şarkıcı/oyuncu böylece vücudunu sürekli yeni dengelerle şaşırtıyor ve spordan sıkılmıyor!

14 Beyonce



Superstar Beyonce, Jay-Z ile birlikte çıkacakları turneye yoğun bir fitness & diyet temposuyla hazırlanıyor. Vegan diyetine başladığını Instagram'dan duyuran Beyonce'nin fitness sırrı fizikselden önce mental olarak güçlenmek. Kendini zorlamayı seven Kraliçe B.'nin fitness konusunda kuralları katı: "Sağlıklı olmak ve doğru seçimler yapmak zorundasınız" diyor.