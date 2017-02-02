Ünlülerin tarihteki şaşırtan benzerleri

Tarihten pek çok isimle bazı Hollywood yıldızları neredeyse kardeş kadar birbirine benziyor. İşte Game of Thrones yıldızı Maisie Williams'tan Michael Jackson'a, Jennifer Lawrence'tan Nicolas Cage'e, Peter Dinklage'dan Hugh Grant'a ünlülerin tarihteki benzerleri...
1
Ressam Barent Fabritius'un Youn Man portresi ve Michael Jackson
2
1936 yılından bir kadın ve Maisie Williams
3
Amerikalı filozof Henry David Thoreau ve Ellen DeGeneres
4
Vladimir Lenin ve Leonardo DiCaprio
5
1939 yılında Harlem'de bir adam ve Jay Z
6
William Shakespeare ve Paul Giamatti
7
Amerikalı gravür sanatçısı Paul Revere ve Jack Black
8
Filozof John Locke ve Adrien Brody
9
Daniel Radcliffe ve 1978'den bir genç
10
Keanu Reeves ve Fransız oyuncu Paul Mounet
11
Jack Gleeson ve Roma İmparatoru Caligula
12
Jennifer Lawrence ve Mısırlı oyuncu Zubaida Tharwat
13
Liam Neeson ve Küba Devrim Lideri Fidel Castro
14
Alec Baldwin ve 13'üncü ABD Başkanı Millard Fillmore
15
Nicolas Cage ve 1800'lerde Amerikan İç Savaşı'nda yer almış bir kişi
16
Peter Dinklage ve don Sebastián de Morra
17
Sylvester Stallone ve Papa 9. Gregory
18
Justin Timberlake ve tarihten bilinmeyen biri
19
Kathy Bates ve 27'nci ABD Başkanı William Taft
20
Bruce Willis ve 2. Dünya Savaşı Generali Douglas MacArthur