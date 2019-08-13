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Ünlülerin tatil fotoğrafları

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri bayram tatilinde çekilen renkli karelerini sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte ünlüler ve tatil manzaraları...

  • 1

    GÜLBEN ERGEN

    GÜLBEN ERGEN
    "Hayatı gözden geçirmek, en sevdiğim zaman dilimleri. Derinlerdeki sesleri duyabilmek için sessizlik"
  • 2

    ATA DEMİRER

    ATA DEMİRER
    "İyi bayramlar gencolar"
  • 3

    BURCU ESMERSOY

    BURCU ESMERSOY
    "Tam aydınlanıcam bi gülme geliyor"
  • 4

    GONCA VUSLATERİ

    GONCA VUSLATERİ
    "Yaz bitmeden gel"
  • 5

    SARP LEVENDOĞLU

    SARP LEVENDOĞLU
    "İyi bayramlar"
  • 6

    YONCA EVCİMİK

    YONCA EVCİMİK
  • 7

    HANDE ERÇEL

    HANDE ERÇEL
  • 8

    NUR FETTAHOĞLU

    NUR FETTAHOĞLU
  • 9

    YASEMİN ÖZİLHAN

    YASEMİN ÖZİLHAN
  • 10

    HAMDİ ALKAN

    HAMDİ ALKAN
    "Bayram neşesi"
  • 11

    İNCİ TÜRKAY

    İNCİ TÜRKAY
    "İncir toplama adlı çalışmam"
  • 12

    DİLA TARKAN

    DİLA TARKAN
    "Benim küçük tatlı’ Paxosum’ nasılmış bugün"
  • 13

    CANSU MELİS KARAKUŞ

    CANSU MELİS KARAKUŞ
    "Tatilin tadını yine en çok çocuklar çıkardı. Herkese sevdikleriyle musmutlu bayramlar!"
  • 14

    CEMRE KEMER

    CEMRE KEMER
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