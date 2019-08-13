Ünlülerin tatil fotoğrafları

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri bayram tatilinde çekilen renkli karelerini sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte ünlüler ve tatil manzaraları...
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"Hayatı gözden geçirmek, en sevdiğim zaman dilimleri. Derinlerdeki sesleri duyabilmek için sessizlik"
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"İyi bayramlar gencolar"
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"Tam aydınlanıcam bi gülme geliyor"
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"Yaz bitmeden gel"
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"İyi bayramlar"
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"Bayram neşesi"
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"İncir toplama adlı çalışmam"
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"Benim küçük tatlı’ Paxosum’ nasılmış bugün"
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"Tatilin tadını yine en çok çocuklar çıkardı. Herkese sevdikleriyle musmutlu bayramlar!"
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