Ünlülerin tatil fotoğrafları (24-30 Mayıs 2021 haftası)

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri havaların ısınmasıyla tatile çıktı. Ünlü isimler tatillerinde çekilen renkli kareleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor. İşte ünlülerin tatil fotoğrafları...

30.05.2021 - 14:23

Ünlülerin tatil fotoğrafları (24-30 Mayıs 2021 haftası) - 1
Şevval Sam

Bir bikinili fotoğrafım, benim de olmasın mı...?
Ünlülerin tatil fotoğrafları (24-30 Mayıs 2021 haftası) - 2
Seda Bakan
Ünlülerin tatil fotoğrafları (24-30 Mayıs 2021 haftası) - 3
Demet Özdemir
Ünlülerin tatil fotoğrafları (24-30 Mayıs 2021 haftası) - 4
Hayal Köseoğlu
Ünlülerin tatil fotoğrafları (24-30 Mayıs 2021 haftası) - 5
Aslı Bekiroğlu
Ünlülerin tatil fotoğrafları (24-30 Mayıs 2021 haftası) - 6

Ebru Şahin

Güneşe selam

Ünlülerin tatil fotoğrafları (24-30 Mayıs 2021 haftası) - 7
Bensu Soral
Ünlülerin tatil fotoğrafları (24-30 Mayıs 2021 haftası) - 8
Nesrin Cavadzade
Ünlülerin tatil fotoğrafları (24-30 Mayıs 2021 haftası) - 9
Yonca Evcimik
Ünlülerin tatil fotoğrafları (24-30 Mayıs 2021 haftası) - 10
Ahsen Eroğlu
Ünlülerin tatil fotoğrafları (24-30 Mayıs 2021 haftası) - 11
Şevval Şahin
Ünlülerin tatil fotoğrafları (24-30 Mayıs 2021 haftası) - 12
Damla Colbay
Ünlülerin tatil fotoğrafları (24-30 Mayıs 2021 haftası) - 13
Hayal Köseoğlu

Yaşasın kusurlar, yaşasın gamzeler, yaşasın kadın bedeni!
Ünlülerin tatil fotoğrafları (24-30 Mayıs 2021 haftası) - 14
Hazer Ergüçlü
Ünlülerin tatil fotoğrafları (24-30 Mayıs 2021 haftası) - 15
Aslı Bekiroğlu
Ünlülerin tatil fotoğrafları (24-30 Mayıs 2021 haftası) - 16
Seda Bakan
Ünlülerin tatil fotoğrafları (24-30 Mayıs 2021 haftası) - 17
Eda Ece
Ünlülerin tatil fotoğrafları (24-30 Mayıs 2021 haftası) - 18
Nesrin Cavadzade
Ünlülerin tatil fotoğrafları (24-30 Mayıs 2021 haftası) - 19
Can Yaman ile Diletta Leotta

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER