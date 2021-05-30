Ünlülerin tatil fotoğrafları (24-30 Mayıs 2021 haftası)
Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri havaların ısınmasıyla tatile çıktı. Ünlü isimler tatillerinde çekilen renkli kareleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor. İşte ünlülerin tatil fotoğrafları...
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30.05.2021 - 14:23
Şevval Sam
Bir bikinili fotoğrafım, benim de olmasın mı...?
Seda Bakan
Demet Özdemir
Hayal Köseoğlu
Aslı Bekiroğlu
Ebru Şahin
Güneşe selam
Bensu Soral
Nesrin Cavadzade
Yonca Evcimik
Ahsen Eroğlu
Şevval Şahin
Damla Colbay
Hayal Köseoğlu
Yaşasın kusurlar, yaşasın gamzeler, yaşasın kadın bedeni!
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