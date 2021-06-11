Ünlülerin tatil fotoğrafları (30 Mayıs-11 Haziran 2021)

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri havaların ısınmasıyla tatile çıktı. Ünlü isimler tatillerinde çekilen renkli kareleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor. İşte Serenay Sarıkaya'dan Cansu Dere'ye Şeyma Subaşı'ndan Demet Özdemir'e ünlülerin tatil fotoğrafları...

11.06.2021 - 12:42

Ünlülerin tatil fotoğrafları (30 Mayıs-11 Haziran 2021) - 1
Serenay Sarıkaya
Ünlülerin tatil fotoğrafları (30 Mayıs-11 Haziran 2021) - 2
Eda Taşpınar (İğneada)


Ünlülerin tatil fotoğrafları (30 Mayıs-11 Haziran 2021) - 3
Sinem Ünsal


Ünlülerin tatil fotoğrafları (30 Mayıs-11 Haziran 2021) - 4
Cansu Dere
Ünlülerin tatil fotoğrafları (30 Mayıs-11 Haziran 2021) - 5
Şeyma Subaşı (İbiza)
Ünlülerin tatil fotoğrafları (30 Mayıs-11 Haziran 2021) - 6
Ebru Şahin

Hayal Köseoğlu

Sinem Ünsal

Demet Özdemir

Serenay Sarıkaya

Cansu Dere
Ünlülerin tatil fotoğrafları (30 Mayıs-11 Haziran 2021) - 7
Serenay Sarıkaya
Ünlülerin tatil fotoğrafları (30 Mayıs-11 Haziran 2021) - 8
Damla Colbay


Ünlülerin tatil fotoğrafları (30 Mayıs-11 Haziran 2021) - 9
Demet Özdemir


Ünlülerin tatil fotoğrafları (30 Mayıs-11 Haziran 2021) - 10
Hayal Köseoğlu


Ünlülerin tatil fotoğrafları (30 Mayıs-11 Haziran 2021) - 11

Sinem Ünsal

Ünlülerin tatil fotoğrafları (30 Mayıs-11 Haziran 2021) - 12
Serenay Sarıkaya
Ünlülerin tatil fotoğrafları (30 Mayıs-11 Haziran 2021) - 13

Ebru Şahin

Ünlülerin tatil fotoğrafları (30 Mayıs-11 Haziran 2021) - 14
Şeyma Subaşı (İbiza)


Ünlülerin tatil fotoğrafları (30 Mayıs-11 Haziran 2021) - 15
Ebru Şahin


Ünlülerin tatil fotoğrafları (30 Mayıs-11 Haziran 2021) - 16
Serenay Sarıkaya


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