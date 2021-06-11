Ünlülerin tatil fotoğrafları (30 Mayıs-11 Haziran 2021)
Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri havaların ısınmasıyla tatile çıktı. Ünlü isimler tatillerinde çekilen renkli kareleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor. İşte Serenay Sarıkaya'dan Cansu Dere'ye Şeyma Subaşı'ndan Demet Özdemir'e ünlülerin tatil fotoğrafları...
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