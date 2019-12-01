Ünlülerin yılbaşı programları ve alacakları ücretler

Ünlüler, yılbaşını sahnede geçirecek. Posta'nın haberine göre yılbaşında en yüksek kazanç Megastar Tarkan'ın.
İşte ünlülerin kazançları ve konser verecekleri yerler:
Tarkan
Kıbrıs
2 milyon TL
Hadise
KKTC
800 bin TL
Ebru Gündeş
KKTC
600 bin TL
Bülent Ersoy
Sapanca
500 bin TL
Sibel Can
KKTC
500 bin TL
Yıldız Tilbe
KKTC
500 bin TL
Gülşen
KKTC
450 bin TL
Murat Boz
Belek
400 bin TL
Linet
KKTC
400 bin TL
Aşkın Nur Yengi
Antalya
300 bin TL
Seda Sayan
KKTC
300 bin TL
Teoman
Samsun
200 bin TL
Petek Dinçöz
Almanya
180 bin TL
Ayşe Hatun Önal
Samsun
150 bin TL