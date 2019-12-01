Ünlülerin yılbaşı programları ve alacakları ücretler

Hangi ünlü yılbaşında nerede sahne alacak ve kaç para kazanacak? Yılbaşı programlarına göre en yüksek kazanç Tarkan'ın olurken, onu Hadise ve Ebru Gündeş takip ediyor. İşte ünlülerin yılbaşı programları ve konserlerden alacakları ücretler...

Ünlüler, yılbaşını sahnede geçirecek. Posta'nın haberine göre yılbaşında en yüksek kazanç Megastar Tarkan'ın.

İşte ünlülerin kazançları ve konser verecekleri yerler:

Tarkan

Kıbrıs

2 milyon TL

Hadise 

KKTC

800 bin TL

Ebru Gündeş

KKTC 

600 bin TL

Bülent Ersoy

Sapanca

500 bin TL

Sibel Can

KKTC

500 bin TL

Yıldız Tilbe

KKTC

500 bin TL

Gülşen

KKTC

450 bin TL

Murat Boz

Belek

400 bin TL

Linet

KKTC

400 bin TL

Aşkın Nur Yengi

Antalya

300 bin TL

Seda Sayan

KKTC

300 bin TL

Teoman

Samsun

200 bin TL

Petek Dinçöz

Almanya

180 bin TL

Ayşe Hatun Önal

Samsun

150 bin TL

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