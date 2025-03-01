Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

UNUTARAK BİR ŞEY YEMEK ORUCU BOZAR MI?

Fıkıh kaynaklarında da özellikle belirtilir ki unutma, kasıtlı bir eylem olmadığı için kişiye günah yazılmaz. Ayrıca bu tür bir unutkanlık yaşansa bile o günkü oruç tam sayılır ve bir kaza borcu ortaya çıkmaz. Hatırlanır hatırlanmaz yeme veya içme kesilirse oruçluluk hali sürer. Sonuç olarak, unutarak yeme-içme durumunda oruç bozulmuş kabul edilmez ve kişi ibadetine devam edebilir.

DİYANET’E GÖRE UNUTARAK BİR ŞEY YEMEK ORUCU BOZAR MI?

RAMAZAN ORUCUNDA UNUTARAK BİR ŞEY YEMEK ORUCU BOZAR MI?

NAFİLE ORUÇ TUTARKEN UNUTARAK BİR ŞEY YEMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet’in resmi açıklamalarında, unutarak bir şey yemenin orucu bozmayacağı açık şekilde vurgulanır. Bu konuda dayanak, Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından aktarılan hadislerdir. Fetva kurullarına göre, oruçlu olduğunu fark etmeden bir lokma yenmesi veya bir yudum su içilmesi ibadeti geçersiz kılmaz. Din İşleri Yüksek Kurulu da unutarak yeme veya içmenin “Allah’ın o kişiye bir ikramı” olarak görüldüğünü belirtir. Bu sebeple, unutarak içilen su ya da yutulan gıda, tutulan orucu feshetmez. Hatırlanınca hemen ağzı temizleyip oruca devam etmek gerekir. Diyanet görüşü, unutarak yenilen gıdanın herhangi bir kefaret veya kaza gerektirmediğini kesin dille ifade etmektedir.Ramazan ayında oruç tutan birinin, dalgınlıkla yemek yemesi veya su içmesi orucu bozmaz. Bu kural, farz oruçlar da dâhil olmak üzere tüm oruç çeşitleri için geçerlidir. Peygamber Efendimiz’in hadisi, “Unutarak yer veya içersen orucunu bozma, Allah seni doyurmuş ve içirmiştir” şeklindedir. Bu ifadeyle unutma halinin affedildiği açıkça ortaya konur. Ramazan’ın farz oluşu, konuyla ilgili hükmü değiştirmez. Bir kişi iftar vaktine kadar unutarak defalarca bile yiyip içse, hatırladığı anda yemeği bırakıp oruca devam etmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konuda tereddüde yer bırakmayacak biçimde, unutarak yemeyi orucu bozmayan bir durum olarak tanımlar.Nafile oruç sırasında da unutarak bir şey yenmesi veya içilmesi, oruca herhangi bir zarar vermez. Farz oruçlarla nafile oruçlar arasında bu konuda bir ayrım yapılmaz. İslam kaynaklarında, “Farz orucu da, nafile orucu da bozan haller aynıdır” denir. Bu yüzden, pazartesi-perşembe gibi gönüllü tutulan bir oruçta da kişi dalgınlıkla yemek yediğinde oruç bozulmaz. Önemli nokta, o anda oruçlu olduğunu gerçekten unutmaktır. Hatırladığında ise yemeyi bırakıp normal şekilde ibadete devam eder. Böyle bir hata sebebiyle kaza da gerekmez. Yeter ki bilinçli bir şekilde yemeyi sürdürme durumu olmasın.