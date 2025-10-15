Unutkanlığın arkasındaki gürültü: Bilişsel yük
Gün içinde neden bu kadar çabuk yorulduğunuzu hiç düşündünüz mü? Çoğu zaman fiziksel bir iş yapmıyor, masa başında saatlerce çalışıyoruz. Ama yine de günün sonunda hem bedenen hem zihnen tükenmiş hissediyoruz. Araştırmalara göre bunun adı: “Bilişsel Yük.” Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.
