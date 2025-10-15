Unutkanlığın arkasındaki gürültü: Bilişsel yük

Bilişsel yük, beynin aynı anda işlemeye çalıştığı bilgi miktarı olarak tanımlanıyor. Bunu kafamızda daha kolay canlandırabilmek için bilgisayarımızdaki ya da telefonumuzdaki açık sekmelere benzetebiliriz. Yani aslında zihnimizin de bir kapasitesi var ve zihin kapasitemiz dolduğunda dikkat dağınıklığına, hafızamızın zayıflamasına ve hata yapmaya daha yatkın hale geliyoruz.