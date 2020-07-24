Unutulmaz Dwayne Johnson filmleri

NTV - ntv.com.tr 23.07.2020 - 17:35 | Son Güncelleme : 24.07.2020 - 09:14
Tür: Macera, Komedi
Bir yeraltı patronunun oğlu olan Travis, Amazon’a geldikten sonra kaybolur. Amacı ise paha biçilmez tarihi bir eseri bulabilmektir. Bölgeye gelen bir diğer adam ise yeraltı patronu adına çalışmaktadır ve amacı Travis’i geri döndürmektir.
Tür: Aksiyon, Dram, Komedi
Başrollerinde Mark Wahlberg, Dwayne Johnson ve Ed Harris gibi oyuncular yer almaktadır. Florida’da yaşayan üç vücut geliştiricisi kendilerini gasp, adam kaçırma ve cinayete kadar varan suçların içinde bulur.
Tür: Komedi, Aile
Kötü adam karakterlerini başarıyla canlandıran Dwayne Johnson, sadece bir kas yığını olmadığını ispat etmek istercesine, oyunculuk yeteneklerini komedi tarzı filmlerle de pekiştirmeye gayret ediyor. Yönetmenliğini Andy Fickman’ın yaptığı filmin başrollerinde Madison Pettis, Kyra Sedgwick gibi isimler de yer alıyor.
Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim
Film, California'da yaşanan ve Batı Kıyı Şeridi'nin tamamını etkileyen büyük çaplı bir deprem faciasının ardından yaşanan arama kurtarma sürecinde, itfaiye eri Tom'un yaşadıklarını konu alıyor.
Tür: Aksiyon, Polisiye, Gerilim
Başrollerinde Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson gibi ikonların yer aldığı Fast Five, Dwayne Johnson'lı son filmdir. Eski polis Brian O'Conner ve Mia Toretto, Dom’u hapisten kaçırıp özgürlüğüne kavuşturduktan sonra polisleri atlatıp sınırı geçerler ve Rio de Janeiro’da ortaya çıkarlar.
Tür: Aksiyon, Fantastik
Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart gibi başarılı isimlerin yer aldığı Jumanji: Welcome to the Jungle, fantastik aksiyon türünün en sevilen filmlerinden biridir. Dört sıra dışı arkadaş bir video konsol oyunu bulur. Daha önce kimse bu oyunun adını duymamıştır. Heyecanla oyunu incelemeye başlayan ve oynamaya koyulan dört ergen kendilerini vahşi bir ormanda avatarların bedenlerinin içinde bulurlar.
Tür: Dram, Komedi
Sean Porter, gençlerin kaldığı bir tutukevinde kamp yöneticisidir. Gençlere futbol sayesinde takım olabilme ve kendilerine güven duygusu aşılamaya çalışma hikayesine odaklanmaktadır.
Tür: Aksiyon, Gerilim
Hızlı ve Öfkeli ekibi bu kez İngiltere'den gelen bir intikam planından habersizlerdir. Shaw kardeşi Owen'ın hesabını sormakta ve onu yaralayanların karşısına çıkmaktadır. Shaw kibin Toretto evini havaya uçurduktan sonra Dom yetkili bir devlet ajanından yardım ister. Böylece ekip bir kez daha harekete geçer.
Tür: Aksiyon, Komedi
Get Smart filminin başrollerinde Steve Carell, Anne Hathaway, Alan Arkin ve Dwayne Johnson gibi isimler yer almaktadır. Akıllı ancak bir o kadar da sakar bir ajan olan Maxwell Smart, içinde bulunduğu CONTROL teşkilatının ajanlarıyla birlikte düşman oldukları KAOS teşkilatının gerçekleştireceği bir terörist saldırısını durdurmak zorundadır.
Tür: Macera, Fantastik
Stephen Sommers’ın yönetmenliğini yaptığı The Mummy Returns filminin başrollerinde Brendan Fraser, Racher Weisz ve Dwayne Johnson gibi isimler yer alıyor. Mumya Geri Dönüyor'da lanetli efsane bir kez daha dehşet saçıyor.
Tür: Aksiyon
Hobbs dünyada 12 ülkeye yayılmış bir suç organizasyonu araştırmaya başlar. Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paralı askerlerden oluşmaktadır; ve örgütün ikinci lideriyse Dom’un öldüğünü sandığı eski aşkı Letty’den başkası değildir.