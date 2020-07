Unutulmaz Dwayne Johnson filmleri

6. Jumanji: Vahşi Orman (2017) – IMDB: 7.0

Tür: Aksiyon, Fantastik

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart gibi başarılı isimlerin yer aldığı Jumanji: Welcome to the Jungle, fantastik aksiyon türünün en sevilen filmlerinden biridir. Dört sıra dışı arkadaş bir video konsol oyunu bulur. Daha önce kimse bu oyunun adını duymamıştır. Heyecanla oyunu incelemeye başlayan ve oynamaya koyulan dört ergen kendilerini vahşi bir ormanda avatarların bedenlerinin içinde bulurlar.