Unutulmaz Dwayne Johnson filmleri

8. Hızlı ve Öfkeli 7 (2015) – IMDB: 7,2

Tür: Aksiyon, Gerilim

Hızlı ve Öfkeli ekibi bu kez İngiltere'den gelen bir intikam planından habersizlerdir. Shaw kardeşi Owen'ın hesabını sormakta ve onu yaralayanların karşısına çıkmaktadır. Shaw kibin Toretto evini havaya uçurduktan sonra Dom yetkili bir devlet ajanından yardım ister. Böylece ekip bir kez daha harekete geçer.