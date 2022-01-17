Unvanları alınan Prens Andrew gözyaşlarına boğuldu

Haberler 17.01.2022 - 09:27
ABD'de yöneltilen cinsel saldırı suçlamasında yargılama muafiyeti olmadığı yönündeki kararın ardından, askeri unvanları elinden alınan Prens Andrew'un tamamen harap olduğu konuşuluyor.
Mirror'ın haberine göre üst düzey bir savunma kaynağı "Prens bu haberi beklese bile kendisine söylendiğinde gözyaşlarına boğuldu. Kraliçe II. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yıldönümünde pek çok kişiyi, özellikle annesini hayal kırıklığına uğrattığını hissediyor" dedi.
Andrew'nun unvanlarını elinden alınmasını ağabeyi Prens Charles (73) ile Charles'ın oğlu William'ın (39) istediği iddia edildi. Saray kaynakları, Andrew'nun kraliyetten sürülmesi seçeneğini tahtın varisi Charles ile oğlu William'ın tavsiye ettiğini, kraliçenin de kararı onayladığını söyledi.
Kaynağın bildirdiğine göre Prens Andrew'un görevden alınması silahlı kuvvetlerin üst düzey komutanlarında rahatlama yarattı.
York Dükü'nün cinsel saldırı davasına dair kaynak ayrıca, "Kraliyet Ailesi'nde onun masum olduğuna tamamen ikna olmuş birkaç kişi var" ifadelerini kullandı. Ancak kaynak Kraliyet'in hızlı bir karar almak zorunda kaldığını belirtti.
Prens Andrew'un kamu görevlerinden alındığı 13 Ocak'ta Kraliyet Ailesi'nin resmi Twitter hesabından duyurulmuştu. Prens Andrew, Kraliyet Donanması'nda 21 yıldır aktif görev yapmıştı. York Dükü ayrıca 1982 Falkland Savaşı'nda helikopter pilotu olarak yer almıştı.
ABD'de pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un kendisini taciz ettiğini öne sürerek geçen sene New York'ta dava açmıştı. Giuffre, 17 yaşındayken Prens Andrew'un cinsel saldırısına uğradığını öne sürmüştü. York Dükü davanın reddedilmesini istese de yargıç çarşamba günü bu talebi reddetmişti. Duruşmanın sonbaharda görülmesi bekleniyor.