Unvanları alınan Prens Andrew gözyaşlarına boğuldu

ABD'de yöneltilen cinsel saldırı suçlamasında yargılama muafiyeti olmadığı yönündeki kararın ardından, askeri unvanları elinden alınan Prens Andrew'un tamamen harap olduğu konuşuluyor.

Mirror'ın haberine göre üst düzey bir savunma kaynağı "Prens bu haberi beklese bile kendisine söylendiğinde gözyaşlarına boğuldu. Kraliçe II. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yıldönümünde pek çok kişiyi, özellikle annesini hayal kırıklığına uğrattığını hissediyor" dedi.