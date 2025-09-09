Uranüs'ün geri hareketi başladı: İşte olumsuz etkilenecek olan 3 burç

Astrologlar, Uranüs’ün retrograd hareketinin insanlarda huzursuzluk ve zorlayıcı gerçeklerle yüzleşme hissi uyandırdığını belirtiyor. Bu enerji, özellikle ilişki ve kişisel gelişim alanlarında kendini gösteriyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre diğer burçlar, daha hafif etkilerle karşılaşacak. Koç, Boğa ve Yengeç burçları, günlük rutinlerinde değişimlere açık olabilir. Yeni şeyler deneme ve alışkanlıklarını gözden geçirme ihtiyacı hissedebilir.





