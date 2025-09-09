Uranüs'ün geri hareketi başladı: İşte olumsuz etkilenecek olan 3 burç

Uranüs, 6 Eylül itibarıyla retrograd hareketine başladı ve bu durum 3 Şubat 2026’ya kadar devam edecek. Dünya’dan bakıldığında gezegenin gökyüzünde geri geri hareket ediyor gibi görünmesi anlamına gelen retrograd, astrolojide önemli etkiler yaratıyor.

Uranüs; özgürlük, yenilik, isyan ve ani değişimlerin gezegeni olarak biliniyor. Retrograd döneminde ise bireylerde kendini sorgulama, ilişkilerde gerilimler ve teknolojik sorunlar gibi zorlukların artabileceği belirtiliyor.


Özellikle İkizler, Akrep ve Kova burçları, Uranüs’ün etkisini yoğun şekilde hissedecek. Uranüs, 7 Kasım’a kadar İkizler burcunda seyredecek. Bu dönemde İkizler, eski alışkanlıklarını sorgulayarak yaratıcı bir döneme girebilir ancak zihinsel karmaşa yaşayabilir.

Akrepler, ilişkilerinde ve finansal durumlarında önemli değişikliklerle karşılaşırken, Kova burçları Uranüs’ün yönettiği gezegen olması nedeniyle kişisel anlamda dönüşüm yaşayacak ve mutluluklarını ön planda tutacak.


Astrologlar, Uranüs’ün retrograd hareketinin insanlarda huzursuzluk ve zorlayıcı gerçeklerle yüzleşme hissi uyandırdığını belirtiyor. Bu enerji, özellikle ilişki ve kişisel gelişim alanlarında kendini gösteriyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre diğer burçlar, daha hafif etkilerle karşılaşacak. Koç, Boğa ve Yengeç burçları, günlük rutinlerinde değişimlere açık olabilir. Yeni şeyler deneme ve alışkanlıklarını gözden geçirme ihtiyacı hissedebilir.


Ünlü astrolog Jimmy M, konuyla ilgili olarak “Uranüs İkizler burcundayken tüm burçlar düşüncelerine dönecek, zihinlerini açacak. Bu süreç, bireylerin en özgün hallerine ulaşmaları için önemli fırsatlar sunacak” dedi.


Kasım 2025’te Uranüs, retrograd hareketini sürdürürken burç değiştirecek ve Boğa burcuna geçecek. Bu dönem; para, konfor ve güvenlik konularında yeniden değerlendirmeler yapılmasına neden olacak.

