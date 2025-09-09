Uranüs'ün geri hareketi başladı: İşte olumsuz etkilenecek olan 3 burç
Uranüs, 6 Eylül itibarıyla retrograd hareketine başladı ve bu durum 3 Şubat 2026’ya kadar devam edecek. Dünya’dan bakıldığında gezegenin gökyüzünde geri geri hareket ediyor gibi görünmesi anlamına gelen retrograd, astrolojide önemli etkiler yaratıyor.
Uranüs; özgürlük, yenilik, isyan ve ani değişimlerin gezegeni olarak biliniyor. Retrograd döneminde ise bireylerde kendini sorgulama, ilişkilerde gerilimler ve teknolojik sorunlar gibi zorlukların artabileceği belirtiliyor.