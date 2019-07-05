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Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten Ben Bilmem Eşim Bilir sonrası boşanan ünlülere katıldı

Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten; evliliklerini anlaşmalı olarak bitireceklerini, boşanma nedeni olarak da görüş ayrılıkları olduğunu açıkladılar. Böylece ikili, Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına katılıp da boşanan 8'inci ünlü çift oldu.

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    Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına katıldıktan sonra boşanma kararı alan ünlü çiftlere, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Melis Kaygılaroğlu da eklendi. İşte daha önce yarışmaya katılıp boşanan ünlü isimler.... 

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    Yarışmaya katılıp boşanan ilk çift Gamze Topuz-Ümit Kantarcılar oldu.

  • 3

    Yeşim Salkım-Hakan-Eratik
  • 4

    Sırayı Mehmet Coşkundeniz ve Derya Özel takip etti.
  • 5

    Ardından Bekir Aksoy ve Derya Çavuşoğlu boşandı.
  • 6

    Keremcem-Seda Güven
  • 7

    İrem Derici-Rıza Esendemir
  • 8

    Demet Akalın-Okan Kurt
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