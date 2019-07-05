Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten Ben Bilmem Eşim Bilir sonrası boşanan ünlülere katıldı
Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten; evliliklerini anlaşmalı olarak bitireceklerini, boşanma nedeni olarak da görüş ayrılıkları olduğunu açıkladılar. Böylece ikili, Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına katılıp da boşanan 8'inci ünlü çift oldu.
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Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına katıldıktan sonra boşanma kararı alan ünlü çiftlere, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Melis Kaygılaroğlu da eklendi. İşte daha önce yarışmaya katılıp boşanan ünlü isimler....
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Yarışmaya katılıp boşanan ilk çift Gamze Topuz-Ümit Kantarcılar oldu.
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3Yeşim Salkım-Hakan-Eratik
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4Sırayı Mehmet Coşkundeniz ve Derya Özel takip etti.
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5Ardından Bekir Aksoy ve Derya Çavuşoğlu boşandı.
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6Keremcem-Seda Güven
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7İrem Derici-Rıza Esendemir
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8Demet Akalın-Okan Kurt