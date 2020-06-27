Uraz Kaygılaroğlu: İyiliği paylaşalım

Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımı şöyle: “Sevgili ailem ve dostlarım. 30 Haziran benim doğum günüm ancak sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Hepimizin kendine dönüp, içimizdeki iyiliği paylaşma arzusunun olduğu şu günlerde sizlerden minik bir iyilik istiyorum. İyilik Paylaş sosyal bağış platformu üzerinden Kansersiz Yaşam için bir kampanya açılmasına vesile oldum. Büyük veya küçük fark etmeksizin, yapacağınız bağışlar, kanser hastası çocuklarımızı çok sevindirecek. İyiliği paylaşalım ve elimizden geldiğince destek olalım. Kampanya linkini profilime bırakıyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim..