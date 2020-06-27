Uraz Kaygılaroğlu: İyiliği paylaşalım

Sefirin Kızı'nın yıldızı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından ailesine ve sevenlerine seslendi. Doğum gününde hediye istemediğini söyleyen Kaygılaroğlu, kanser hastası çocuklara destek istedi.

27.06.2020 - 11:20

Uraz Kaygılaroğlu: İyiliği paylaşalım - 1
Star TV'nin sevilen dizi Sefirin Kızı'nda Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran'da doğum günü olduğunu söyleyerek, alkışlanacak bir harekete imza attı. Hediye istemeyen oyuncu, kanser hastalarına ve ailelerine destek olmak için çağrı yaptı.
Uraz Kaygılaroğlu: İyiliği paylaşalım - 2

Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımı şöyle: “Sevgili ailem ve dostlarım. 30 Haziran benim doğum günüm ancak sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Hepimizin kendine dönüp, içimizdeki iyiliği paylaşma arzusunun olduğu şu günlerde sizlerden minik bir iyilik istiyorum. İyilik Paylaş sosyal bağış platformu üzerinden Kansersiz Yaşam için bir kampanya açılmasına vesile oldum. Büyük veya küçük fark etmeksizin, yapacağınız bağışlar, kanser hastası çocuklarımızı çok sevindirecek. İyiliği paylaşalım ve elimizden geldiğince destek olalım. Kampanya linkini profilime bırakıyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim..

Uraz Kaygılaroğlu: İyiliği paylaşalım - 3
Gediz Ağa karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu'nun Sefirin Kızı setinden fotoğrafları...
Uraz Kaygılaroğlu: İyiliği paylaşalım - 4
Uraz Kaygılaroğlu: İyiliği paylaşalım - 5
Uraz Kaygılaroğlu: İyiliği paylaşalım - 6
Uraz Kaygılaroğlu: İyiliği paylaşalım - 7
Uraz Kaygılaroğlu: İyiliği paylaşalım - 8
Uraz Kaygılaroğlu: İyiliği paylaşalım - 9
Uraz Kaygılaroğlu: İyiliği paylaşalım - 10
Uraz Kaygılaroğlu: İyiliği paylaşalım - 11
Uraz Kaygılaroğlu: İyiliği paylaşalım - 12
Uraz Kaygılaroğlu: İyiliği paylaşalım - 13
Uraz Kaygılaroğlu: İyiliği paylaşalım - 14

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