Ürkütücü görüntüsüyle Şeytan Köprüsü

22.11.2025 10:31

İHA

Konya'nın Selçuk ilçesinde iki yamacı birbirine bağlayan köprü Bizans dönemi izlerini taşıyor.

Su kemeri olarak tasarlanan köprü iki yamacı birbirine bağlaması, dar ve tehlikeli yapısıyla artık kullanılmıyor. Bizans döneminde de kullanılabilir su kaynaklarının az olduğu bölgede, içilebilir suyu Sillle bölgesine getirmek için tasarlanmıştır.

Aslında su kemeri olan yapı görünümünden dolayı köprü adını almıştır. Türkiye'de yalnızca iki tane Şeytan Köprüsü bulunuyor. Biri Van'da diğeri ise Konya'da yer alıyor.

Anlatılan rivayete göre dönemin sultanı su kemerini yapması için mimara kısa bir süre verir.  Mimar, su kemerini yapmaya başlar ancak bitiremeyeceğini anlayınca kendi kendine, ‘bu köprüyü bir şeytan bile yapamaz' diyor. Kendisine görünen şeytanın yardım teklifini kabul eden mimar yapıyı tamamlar. Şeytanın yardımıyla tamamlandığı için bu isimle anıldığı rivayet edilir.