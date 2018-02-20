Ushan Çakır Ufak Tefek Cinayetler'de (Yeni sezon oyuncu kadrosu ve detaylar)

Edip Hoca (Selim Bayraktar)

Kızların lisedeki öğretmeni, Oya’nın en yakın arkadaşı, akıl hocası, ailesi, her şeyi… Aralarında tanımlayamadıkları bir ilişki var. Üstelik kader arkadaşılar da bir yandan… Birlikte iftira uğramışlar, ikisinin hayatı da aynı olaydan ötürü tepetaklak olmuş. Bundan dolayı, omuz omuza verip, hep birbirlerine destek olmuşlar. Edip’in Oya’ya düşkünlüğü, çok aşağılarda aşk gibi görünüyor. Oya’nın hayatında ciddi biri olmadığı için, Edip hep onun en yakını, bir nevi hamisi, kocası olmuş. Bu yüzden asla bir aşk ilişkisi içine girmeye ikisi de meyletmemiş. Yer yer biz; “ah keşke olsalar bunlar” diyoruz.

Edip mi Serhan mı gibi bir ikilemde kalmak muradımız… İkisinin farklı meziyetleri var. Serhan daha atak, heyecan verici, hayatın içinde bir adamken, Edip daha çok huzuru ve sükuneti temsil ediyor. Biri sıcak diğeri serin… Biri tehlikeli diğeri güvenli… Oya’nın yolculuğunda en ciddi yol ayrımı olacak bu iki adam…

Edip, diğer taraftan da hikayemizin akil kişisi… Hep doğru şeyi söyleyen, bize hikayenin felsefesini anlatan karakter…