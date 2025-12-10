Üst üste kayıplar yaşayan Yeşilçam'ın iyi kalpli "kötü adamı" Coşkun Göğen hastanede
10.12.2025 12:46
DHA
Yeşilçam'ın en çok sevilen kötü karakterlerinden "Tecavüzcü Coşkun" lakaplı Coşkun Göğen, 3 gün önce hastaneye kaldırıldı. Ünlü isim, son durumuyla ilgili konuştu.
Türk sinemasında 500'ü aşkın filmde oynayan ve "Acemi Hırsız", "Vezir Parmağı", "Sahte Kabadayı", "Gecenin Sonu", "Kayıp Kızlar", "Tarzan Rıfkı" gibi filmlerle adından söz ettiren Coşkun Göğen, her ne kadar "kötü adam" rolüyle akıllarda yer etse de Yeşilçam'ın en sevilen karakterlerinden biri haline geldi.
2018 YILINDA KIZINI KAYBETTİ
İlk defa Asi Gençler filminde canlandırdığı "Tecavüzcü Coşkun" karakteri ile ün kazanan oyuncu, 2018 yılında kızı Dünya Göğen'in vefatıyla sarsıldı. Coşkun Göğen'in 36 yaşındaki kızı kanser sebebiyle yaşamını yitirdi.
6 YIL SONRA DA EŞİNİ TOPRAĞA VERDİ
Ünlü oyuncu, 2024 yılında da kendisinden 24 yaş küçük eşi Anjelika Göğen'i (55) toprağa verdi. Bale öğretmeni olan Anjelika Göğen, tedavi için gittiği Rusya’da kansere yenik düşerek vefat etti.
HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR
Üst üste kayıplar yaşayan 80 yaşındaki Coşkun Göğen, rahatsızlığı nedeniyle 3 gün önce Antalya'da hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Yeşilçam yıldızı, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
"KARIMI KAYBETTİM, HAYATIM DEĞİŞTİ"
9-10 ay önce Çanakkale'deki film setinde üşüttüğünü söyleyen Göğen, "Bir süre sonra zatürre başlangıcı çıktı bende. Antalya'da zatürre olacak bir hava yok. Orada gerçekten çok üşütmüştük. 'Dikkat etmen gerekiyor' diyorlardı. 1 sene önce karımı kaybettim. Hayatım çok değişti. 16-17 kilo da kaybettim bu aralar" ifadelerini kullandı.
Yalnızlığın çok zor olduğunu belirten Coşkun Göğen, “Kimse beni yalnız bırakmıyor da eve geldiğin zaman yalnızsın yani. O da bir enteresan” dedi.
Sosyal yaşamın önemini vurgulayan ünlü isim, dostlarının yardımıyla hastaneye gittiğini söyledi.
Göğen, sözlerine "Şu an üç gündür tedavideyim. Çok olumlu gidiyor, kalp ameliyatı olmama gerek yokmuş. 'Ama biz önlemlerimizi alıp, aort damarına önem verip, birtakım tedavilerle onu halledeceğiz. Ondan sonrası kolay' denildi. Gayet iyi bir bakımdayım” diye devam etti.
"ÇOK DUYGUSAL BİR İNSANIM"
Son yıllarda kızını ve eşini kaybettiğini, sağlık problemlerinde bu kayıpların etkisi olabileceğini de belirten Göğen, “Aslında ben çok duygusal bir insanımdır. Lakabımızdan da idare ediyoruz. Ama şu anda iyiyim, iyi bakılıyorum. Daha da iyi olacağımı tahmin ediyorum. Ben hiçbir zaman yalnız olmam. Hakaretlere uğradığım kadar çok sevilen de bir adamım. Bütün dostlarıma şükrediyorum. Her an beni benden çok düşünen insanlar var. İyi ki bu işi yapmışım şimdi diyorum. Biraz geç kalsam da alkol ve sigarayı da bıraktım" ifadelerini kullandı.