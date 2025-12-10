Üst üste kayıplar yaşayan Yeşilçam'ın iyi kalpli "kötü adamı" Coşkun Göğen hastanede

Son yıllarda kızını ve eşini kaybettiğini, sağlık problemlerinde bu kayıpların etkisi olabileceğini de belirten Göğen, “Aslında ben çok duygusal bir insanımdır. Lakabımızdan da idare ediyoruz. Ama şu anda iyiyim, iyi bakılıyorum. Daha da iyi olacağımı tahmin ediyorum. Ben hiçbir zaman yalnız olmam. Hakaretlere uğradığım kadar çok sevilen de bir adamım. Bütün dostlarıma şükrediyorum. Her an beni benden çok düşünen insanlar var. İyi ki bu işi yapmışım şimdi diyorum. Biraz geç kalsam da alkol ve sigarayı da bıraktım" ifadelerini kullandı.