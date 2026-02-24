Usta oyuncu Ali Tutal'a son veda. "Halkın insanıydı"
24.02.2026 12:21
NTV - Haber Merkezi
Usta oyuncu Ali Tutal, geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 76 yaşında vefat eden Tutal, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
“Güneşi Gördüm” "Geniş Aile" "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın"ın da aralarında olduğu birçok yapımda rol alan usta oyuncu Ali Tutal, bir süre önce evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Yoğun bakıma alınan ve 27 Ocak'tan bu yana yaşam mücadelesi veren Ali Tutal, 22 Şubat'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
76 yaşında hayata veda eden Ali Tutal, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta oyuncu için ilk tören Atlas Sineması'nda düzenlendi. Veda törenine Nur Sürer, Halil Ergün gibi isimler katıldı.
"ÇOK ÖNEMLİ İŞLER YAPMIŞIZ"
Törende konuşan usta oyuncu Halil Ergün, “Şimdi şu filmlerdeki sahneleri, çalışanları görünce çok önemli işler yapmışız. Ali de sessiz bir kahraman olarak onların içinde çalıştı. Emeğin çalışanıydı, halkın insanıydı. Benim kuşak artık böyle kayıplarla yaşamaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Ali Tutal'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.
ALİ TUTAL KİMDİR?
1950 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Ali Tutal, Türk sinema ve televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden biri olarak görülüyor. Siyasal İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına adım atan Tutal, 1975-1976 yıllarında sinema sektöründe kariyerine başladı. Tutal, oyunculuk kariyeri boyunca elliden fazla sinema filmi ve yirminin üzerinde televizyon dizisinde yer almıştır. Bunun yanı sıra teknik alanlarda da faaliyet gösteren Ali Tutal, dublaj süpervizörlüğü ve yerel aksan danışmanlığı gibi görevlerde bulundu.
Sanat hayatında hem ön planda hem de teknik destekle önemli projelere imza atan Tutal, Türk televizyon ve sinema sektörünün saygın isimlerinden biri olarak tanınıyor.