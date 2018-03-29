Usta oyuncu Ayten Uncuoğlu Avlu'da (Avlu oyuncu kadrosu ve detaylar)

1 AYTEN UNCUOĞLU Usta oyuncu Ayten Uncuoğlu Avlu’ya katıldı. Uncuoğlu, Safiye Özdemir adında kör bir hırsıza hayat verecek.

2 Avlu’daki dengeleri değiştirebilecek bir karakter olan Safiye için cezaevi yeni bir yer değildir. İkinci kez bile isteye kendi planı için yakalanmıştır. Av iken avcı olmuştur.

3 SEVDA DALGIÇ (BADE) Bade isimli trans bir kadını canlandıran Sevda Dalgıç Avlu dizisi kadrosundan, sağlık problemleri nedeniyle diziden ayrıldı. Dalgıç, projeden ayrıldığını sosyal medyadan da duyurdu.

4 2. YENİ SEZON GELİŞMELERİ Avlu'nun merakla beklenen 2. yeni sezonu başladı. Geçtiğimiz sezon finalinde çıkan isyanda cezaevinde birçok kişi vurulmuştu. Vurulan isimlerin yeni sezonda diziye devam edip etmeyecekleri merakla bekleniyordu. Yayınlanan bölümde yoğun bakımda olan Kudret (Nursel Köse) yaşam belirtisi gösterdi. Hüseyin Turunç (Hüseyin) ve Ayça Damgacı'nın da (Hasret) diziye devam edeceği anlaşıldı.

5 Dizide Azra'nın yanında yer alan Rüzgar karakterine hayat veren Ece Aksel'in ise senaryo gereği ölerek ise diziye veda ettiği anlaşıldı.

6 Son olarak Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde rol alan Nergis Öztürk Avlu'ya katıldı. 38 yaşındaki Öztürk Avlu'nun cezaevi müdürü olarak rol alıyor.

7 GEÇTİĞİMİZ SEZON Star TV'nin sevilen dizisi Avlu dün sezon finali olan 11. bölüm ile ekrana geldi. Dizinin final sahnesiyle 2. sezon için akıllarda birçok soru işareti kaldı. Cezaevi güvenliği Hüseyin'e Kudret'in adamlarının kullandığı otomobilin çarpması Hüseyin Turunç'un diziye veda edip etmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Cezaevi Müdürü Melis Ersoy'un (Deniz Barut) görevden alınması boşluk yarattı. Bu sayede çıkan isyanda Azra Kaya (Ceren Moray) Jale Şahin (Şeyla Halis) ve Hasret Şengül (Ayça Damgacı) başta olmak üzere birçok isim bıçaklandı. Final sahnesinde ise Demet Evgar'ın canlandırdığı Deniz Demir karakteri Kudret Öztürk'ü (Nursel Köse) defelarca bıçakladı.



11. bölümle birlikte başta Nursel Köse ve Hüseyin Turunç olmak üzere Deniz Barut ve diğer oyunculardan hangisini diziye veda edip etmeyeceği merak uyandırdı. İşte Avlu'nun önceki bölümlerinde yaşanan gelişmeler.

8 Avlu'nun 9. bölümünde iki veda birden yaşandı.Selin Yeninci'nin canlandırdığı Merve karakteri cezaevinde öldürüldü. Eslem Akar'ın canlandırdığı Demet Evgar'ın (Deniz) kızı Ecem ise sevgilisi Alp (Deniz Can Aktaş) tarafından evinde öldürüldü. Böylece dizinin 2 genç oyuncusu Avlu'ya veda etti

9 TUĞRUL TÜLEK Avlu dizisinin bu haftaki 9. bölümünde Tuğrul Tülek Sinan karakteri ile yer alacak. 41 yaşındaki Tülek, son olarak Vatanım Sensin dizisinde rol almıştı. 9.BÖLÜM YENİ BÖLÜM KONUSU



Avlu’da yeni bölümde düğümler çözülüyor. Deniz şüphelerinin yersiz olmadığını çok acı bir şekilde görmüş, korktuğu başına gelmiştir. Sahip olduğu en değerli kişiye, Ecem’e verilen bu zararı kimsenin yanına bırakmaya niyeti yoktur. Üstelik yaşanan bu olay Deniz için olduğu kadar cezaevi yönetimi için de bardağı taşıran son damladır.

10 SELİN YENİCE Avlu’nun perşembe günü yayınlanacak 8. bölümünde Selin Yeninci diziye konuk oyuncu olarak katılacak. Yeninci Merve karakterine hayat verecek.

11 SELİN YEYİNCİ KİMDİR?



Selin Yeninci, 16 Ocak 1988'de İstanbul'da doğdu. Lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Selin'in 2006 yılında İzmir Atatürk Lisesi 'nden mezun oldu. 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitiren genç oyuncu, Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı.



ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER



2016- Rengarenk

2014- Toz Ruhu (Film)

2014- Olur Olur (Film)

2014- Ah Ner

2014- Vicdan

12 Genç oyuncu Pelin Ermiş, Sezen karakteri ile Avlu dizinin 5.bölümünde ekrana geldi.



Sezen, Avlu ağalarından Kudret’in (Nursel Köse) yanına katıldı.

13 Macit Koper



Geçtiğimiz bölümde ise Macit Koper konuk oyuncu olarak diziye girmişti. Koper, Azra’nın (Ceren Moray) babası Rasim Kaya karakterini canlandırdı.

14 Alkolik karısının baskısına dayanamayıp Azra küçükken evden ayrılan Rasim, kendisi ile konuşmayan kızı ile geçmişin hesaplaşmasını yaşadı. Rasim daha sonra intihar etti.

15 Saydam Yeniay



Avlu’nun ağalarından Kudret’in (Nursel Köse) eşi rolü ile diziye dahil olan Saydam Yeniay; Kudret’in hapse girişi ile şirketlerin yönetiminde söz sahibi olan, varlıklı bir işadamını canlandırıyor.

16 ALP ÖZTÜRK - Denizcan Aktaş



Kudret’in oğlu. Paranın ve iktidarın içine doğmuş. Yaşıtlarıyla kolay iletişim kuramayan, soğuk, mesafeli biri. Hayatındaki dönüm noktası 15 yasındayken, annesinin gözünün önünde işlediği cinayet olmuş. Annesi bu cinayeti haklı çıkarmak için Alp’in beynini yıkamış. Bu da onu annesinin sözünden çıkamayan biri haline getirmiş.

17 NİHAL ÜNAL – Şebnem Dönmez Avlu'nun 5 Nisan'dan yayınlanan 2. yeni bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Şebnem Dönmez'in canlandırdığı Nihal karakteri hayatını kaybetti. Böylece Dönmez, ikinci bölümde diziye veda etmiş oldu.

18 DENİZ DEMİR – Demet Evgar Dikkat çeken, hoş, akıllı bir kadın. Üniversiteyken, genç bir müzisyen olan Hakan’la tanışıyor. İlk görüşte âşık oluyorlar. Kısa bir süre sonra evleniyorlar ve kızları Ecem doğuyor. Koca şiddeti işte ondan sonra başlıyor.

19 AZRA KAYA – Ceren Moray Alkolik bir anne ve annesinin bu problemi yüzünden onları terk eden bir babanın kızı. Kocasının gidişinden kızını sorumlu tutmuş bir annenin kızı. Azra’nın beynine asla silinmeyecek iki cümle armağan etmiş: “Sen doğmasaydın, baban beni hep severdi... Senin yüzünden gitti...” Şimdi cezaevinde sözü geçen iki ağadan biri.

20 KUDRET ÖZTÜRK – Nursel Köse Çok zeki bir kadın. Her adımını ince eleyip sık dokuyarak atıyor. Stratejik. Az konuşuyor. Lafları insanı yerine mıhlayacak güçte. Erken yaşta babasız kalmış. Kötü yola düşmenin sınırından dönmüş ve adım adım kendine bir imparatorluk kurmuş. Cezaevinin korkulan ve nam salmış diğer ağası.

21 MURAT ÜNAL – Kenan Ece Ahlaklı, dürüst, güvenilir, uyumlu, saygılı biri. Annesi ve babası Almanya’da çalışırken, İstanbul’da akraba yanında büyümek zorunda kalmış. Bu terk edilme duygusu Murat’ı gençlik yıllarında alkole itmiş. Murat tam dibe vuracakken hayatına hiç beklemediği bir anda Nihal girmiş. Kaybettiği özgüvenini Nihal’le olan ilişkisiyle onarmış. Murat için Nihal hep özlemini çektiği ailesi olmuş.

22 HAKAN DEMİR – Teoman Kumbaracıbaşı Aslında karizmatik, çekici bir adam. Ama bir türlü ulaşamadığı yıldız olma hayalleriyle ailesinin arasında sıkışması onu alkole sürüklemiş. Erken yaşta kaybettiği ailesinden kalan birkaç mal mülkle geçimini sürdürüyor.

23 NİLGÜN DEMİR – Ruçkan Çalışkur Hakan’ın ablası. Genç yaşta kaybettikleri annesinin yerine kendini koyup oğlu gibi büyütmüş kardeşini. Bu yüzden Hakan üzerinde inanılmaz bir otoritesi var. Kardeşinin karanlık yönünü görmezden gelip yaşanan problemlerden Deniz’i sorumlu tutuyor hep. Zarar vermekten çekinmeyeceği tek kişi erkek kardeşi. Onun dışında kimseye sevgi beslediği görülmemiş.

24 OKTAY BORAN – Çağdaş Onur Öztürk Oktay, yakışıklı, kaslı, uzun boylu. Eski bir özel harekatçı. Bir baskında tüm arkadaşları ölmüş. Bir tek o hayatta kalmış. Bir süre psikolojik tedavi görmüş. Tedavi sonrası özel harekata dönmemiş. Çocukluk arkadaşı Murat’ın desteğiyle cezaevinde çalışmayı seçmiş.

25 MELİS ERSOY – Deniz Barut Cezaevinin psikoloğu. Şimdiye dek yaptığı her şeyde çok başarılı olmuş biri. Nedeni annesi... Annesi için Melis bir çocuktan çok bir proje olmuş. Gideceği okuldan edineceği arkadaşlara kadar tüm kararları annesi almış. O da bu seçimlere itiraz etmeden uymuş. Başarısız olmak en büyük kâbusu. Melis, cezaevinin isminin tersine cezalandırmaktan çok insanları topluma kazandıran bir kurum olması gerektiğine inanıyor.

26 ÖZLEM BALABAN – Onuryay Evrentan Atasalihi Özlem kolay ve doğru karar veremeyen, tutuk, özgüveni olmayan biri. Bu nedenle yıllardır müdür yardımcısı. Bir türlü müdür olamamış. Annesiyle birlikte yaşıyor. Annesi tam bir kontrol delisi. Nefes bile aldırmıyor Özlem’e. Bu yüzden hiçbir zaman düzgün bir sosyal hayatı ya da erkek arkadaşı olmamış.

27 ECEM DEMİR – Eslem Akar 18 yaşında. Lise son sınıf öğrencisi. Sürekli tanık olduğu aile içi şiddetin bir diğer kurbanı. Bu onu içine kapanık biri yapmış. Kendini derslerine vermiş.

28 JALE ŞAHİN – Şeyla Halis Jale, tutuklu ve hükümlülerin temsilcisi. Genel olarak herkese şefkat gösteren, eğitimli, yumuşak biri. Azra’nın çetesine bağlı. Cezaevine girmeden önce bir bankada müdürmüş. Alkol ve kumar bağımlılığı yüzünden zimmetine para geçirmiş. Suçüstü yakalanmış.

29 HASRET ŞENGÜL – Ayça Damgacı Kendinden beklenmeyecek kadar güçlü olan Hasret’in her zaman biraz aklı kıt olmuş. İlkokulu üçüncü sınıfta bırakmış, annesiyle mendil, su satmaya başlamış. Hapis hayatı kıskançlıkla başlamış. Platonik aşkıyla evlenen bir arkadaşını öldüresiye dövmüş. Başta çok yatarı yokmuş ama içerde hiç uslu durmamış. Normal hayatında görmediği saygı ve sevgiyi içerde tattığı için çıkmak için pek de can atmıyor.

30 KONUSU Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.



Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.



İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.