Usta oyuncu Cihan Ünal 80 yaşında. Kızı Yağmur Ünal'dan nostaljik kareler

Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan Cihan Ünal, kariyeri boyunca birçok tiyatro oyunu, sinema filmi ve dizide rol aldı. Hülya Avşar ile başrolleri paylaştığı “Kadın İsterse” dizisiyle hafızalara kazınan Ünal'ın ilk evliliğinden kızı Irmak Ünal dünyaya geldi.

Cihan Ünal, "Mine" filminin setinde tanışıp aşık olduğu Türkan Şoray ile 1983 yılında evlendi. Yağmur adından bir kızları olan ünlü çift, evliliklerini 1987 yılında noktaladı. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşayan Cihan Ünal, oyunculuk kariyerine aktif olarak devam ediyor.