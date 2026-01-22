Usta oyuncu Cihan Ünal 80 yaşında. Kızı Yağmur Ünal'dan nostaljik kareler
22.01.2026 14:03
NTV - Haber Merkezi
Usta oyuncu Cihan Ünal, bugün 80 yaşına bastı. Ünal'ın küçük kızı Yağmur Ünal da babasının doğum gününü nostaljik bir paylaşımla kutladı.
Şimdilerde "Kuruluş Orhan" adlı dizide rol alan Cihan Ünal, 22 Ocak'ta 80 yaşına bastı. Usta oyuncunun Türkan Şoray ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal, babasının doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.
"SENİ SEVİYORUM"
Babasıyla yıllar önce çekilen fotoğraflarını paylaşan Yağmur Ünal, “Mutlu yıllar babişkom. Seni seviyorum” ifadelerini kullandı.
Ardından Cihan Ünal'ın O Ses Yılbaşı Özel bölümündeki performansından bir kesit paylaşan ünlü isim, sözlerine “Yeni yaşın şarkılar söyleyerek böyle bembeyaz geçsin” diye devam etti.
42 yaşındaki Yağmur Ünal, son olarak annesi Türkan Şoray ve babası Cihan Ünal ile aile pozunu “Saç bebek” diyerek paylaştı. Ünal'ın paylaştığı nostaljik kareler büyük ilgi gördü.
İKİ KIZ ÇOCUĞU BULUNUYOR
Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan Cihan Ünal, kariyeri boyunca birçok tiyatro oyunu, sinema filmi ve dizide rol aldı. Hülya Avşar ile başrolleri paylaştığı “Kadın İsterse” dizisiyle hafızalara kazınan Ünal'ın ilk evliliğinden kızı Irmak Ünal dünyaya geldi.
Cihan Ünal, "Mine" filminin setinde tanışıp aşık olduğu Türkan Şoray ile 1983 yılında evlendi. Yağmur adından bir kızları olan ünlü çift, evliliklerini 1987 yılında noktaladı. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşayan Cihan Ünal, oyunculuk kariyerine aktif olarak devam ediyor.