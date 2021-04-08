Usta oyuncu Erdal Özyağcılar: Ağabeyimin ölmesi travmaya yol açtı

Usta sanatçı Erdal Özyağcılar YouTube üzerinden katıldığı bir programda ergenliğine kadar varlık içinde yoklukla büyümek zorunda kaldığını söyledi. Ağabeyinin, çok küçük yaşta aşırı kilo nedeniyle vefat etmesinin, ailesinde travmaya yol açtığını aktaran Özyağcıla, "Sadece yaşamama yetecek kadar beslediler ve bu durum yaklaşık 13 yaşına kadar devam etti" ifadelerini kullandı.

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08.04.2021 - 10:09

Erdal Özyağcılar, Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki programına konuk oldu. Bursa'da çok varlıklı bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Özyağcılar, ergenliğine kadar varlık içinde yoklukla büyümek zorunda kaldığını söyledi.







Ağabeyinin, aşırı kilo nedeniyle vefat etmesi, ailesinde travmaya yol açtığını belirten usta sanatçı, "Sadece yaşamama yetecek kadar beslediler ve bu durum yaklaşık 13 yaşına kadar devam etti" diye konuştu.







Özyağcılar, "Ailemin benden önce Mustafa diye bir çocuğu olmuş. Çocuk çok güzel doğmuş, masmavi gözlü. Fakat bir de iştahlı çocuk, devamlı mama yiyor. Bir şey olmuş, 11 aylıkken çatlamış çocuk. 'Biz çatlattık çocuğu' derdi babaannem. Öyle yedirmişler, bayağı bir kiloluymuş. Ondan sonra ben doğuyorum. Babaanne 'Aman' diyor, 'Az, az' diyor. Fazla yemek yok. Ben açlıktan o kadar çok kiraz yemişim ki veca olmuşum" ifadelerini kullandı.







Eşi ile tanışma hikayesini de anlatan ünlü oyuncu, o dönemlerde kendisinden bir üst sınıfta olan Güzin Özyağcılar'dan hoşlandığını vurguladı.







Ayak fetişisti olduğunu yineleyen ünlü oyuncu "Erkek çocukları konuşuyor ya delikanlılık zamanında "Sen neyden hoşlanırsın?" diye sordular, ben de "Ayağı çirkin birisiyle asla yapamam" dedim. O zaman Güzin'den de hoşlanıyorum, arkadaşlarıma söyledim. Sonra dediler ki: Ağabey kolayı var. Biz onu yatırırız, çıkarırız ayakkabılarını bakarsın ona göre karar verirsin. Tuttular zavallı Güzin'i yarım çizmelerini... Sonra, "Bu iş olur" diye konuştu.

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