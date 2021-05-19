Usta oyuncu Erol Keskin'e veda

Usta oyuncunun Türk bayrağına sarılı tabutu başında sevenleri saygı duruşunda bulundu. Eşi Suna Keskin "Erol Keskin, Türk Tiyatrosu'nun ahlakıydı. Benim 60 yıllık eşim, arkadaşım, hocamdı. İnanın çok acı, çok kıymetliydi, çok değerliydi bunu sadece ben söylemiyorum. Son on yıldır ne yazık ki çok rahatsızdı. 10 yıldır ben, çok önemli çok değerli bir aktörle hayatımı en zor ama en güzel rolünü oynadım" dedi.