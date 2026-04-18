Usta oyuncu Feyha Çelenk son yolculuğuna uğurlanıyor. "Hayata dair gözü arkada kalmadı"

Törende konuşan sanatçının kızı Fatma Çelenk, bu acı günde törene katılanlara teşekkür ederek, "Annemin son sahnesinde ona yoldaş oldunuz" dedi. Feyha Çelenk'in son dönemlerde birçok ödül aldığını, kitaplara konu olduğunu, projelerde yer aldığını belirten Çelenk, şöyle konuştu:

"Hatta en son bir sanat kitaplığına adının verilmesi gibi büyük gururlarla zamanını geçirdi. O zaman ona, 'Anne, ne kadar büyük bir şans aslında. Genelde insanlar öldükten sonra bu gibi konularda atıflarda bulunulur ne kadar değerli olduğuna dair ama sen bunu yaşıyorsun.' demiştim. O da 'Şu anda geriye dönüp baktığımda yaşadığım hayata dair gözüm arkada kalmadı, aklımda da bir şey kalmadı. Çok huzurluyum.' demişti. Bunu 2 hafta evvel söylemişti. O yüzden ben de huzurluyum bu konuda."