Usta oyuncu Feyha Çelenk son yolculuğuna uğurlanıyor. "Hayata dair gözü arkada kalmadı"
18.04.2026 16:43
Sanatçı Feyha Çelenk için uzun yıllar emek verdiği Bursa Devlet Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Çelenk'in kızı, törende "Annemin son sahnesinde ona yoldaş oldunuz" dedi.
Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Feyha Çelenk hayatını kaybetti. Türkiye’nin ilk kadın devlet tiyatrosu müdürü, sanatçı ve tiyatrocu Çelenk için Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde tören düzenlendi.
Törene Çelenk'in kızı Fatma Çelenk, Bursa Devlet Tiyatroları (BDT) Müdürü Sezai Yılmaz, Bursa Şehir Tiyatroları Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar başta olmak üzere birçok kişi katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende, Çelenk'in hayatını anlatan kısa film izlendi.
"AKLINDA BİR ŞEY KALMADI"
Törende konuşan sanatçının kızı Fatma Çelenk, bu acı günde törene katılanlara teşekkür ederek, "Annemin son sahnesinde ona yoldaş oldunuz" dedi. Feyha Çelenk'in son dönemlerde birçok ödül aldığını, kitaplara konu olduğunu, projelerde yer aldığını belirten Çelenk, şöyle konuştu:
"Hatta en son bir sanat kitaplığına adının verilmesi gibi büyük gururlarla zamanını geçirdi. O zaman ona, 'Anne, ne kadar büyük bir şans aslında. Genelde insanlar öldükten sonra bu gibi konularda atıflarda bulunulur ne kadar değerli olduğuna dair ama sen bunu yaşıyorsun.' demiştim. O da 'Şu anda geriye dönüp baktığımda yaşadığım hayata dair gözüm arkada kalmadı, aklımda da bir şey kalmadı. Çok huzurluyum.' demişti. Bunu 2 hafta evvel söylemişti. O yüzden ben de huzurluyum bu konuda."
"KENAN IŞIK'I OĞLU GİBİ GÖRÜRDÜ"
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sanat Yönetmeni ve oyuncu Ali Düşenkalkar da Feyha Çelenk'in ardından konuşmanın zor olduğunu söyledi. Çelenk'in, Murat Karasu ile Kenan Işık'ı oğlu gibi gördüğünü anlatan Düşenkalkar, “Kenan'dan haber alamadığında beni arar, 'Ne yapıyor?' diye sorardı. 'İyi, çalışıyor.' derdim. 'Çok koşturuyor, çok yoruluyor' derdi. 'Söylerim abla' derdim. Sonra Kenan Işık'ın cenaze törenini sunduğumda orada da Feyha abladan söz etmiştim. Şimdi de onun cenazesinde Kenan'dan söz etmiş olayım” dedi.
Düşenkalkar, sözlerine “O kadar büyük bir sevgi bağı, tiyatro aklı vardı ki hep bunu diri tutmaya çalışırlardı. Kenan yapacağı oyunlarda hep ona sorardı. Tiyatro aklı, hizmet etmek babında çok önemlidir. Tiyatro aklı bir olanların birbirini seçmesi çok kıymetlidir. Bizler gelip geçicileriz, ölümlüleriz fakat tiyatro hep payidar kalacak” diye devam etti.
Çelenk'e minnet borçlu olduklarını söyleyen ünlü oyuncu, Feyha Çelenk'in tiyatroyu her yere ulaştırma sevdasına da değindi.
"ÇALIKUŞU" FEYHA ÇELENK ANISINA SAHNELENECEK
Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz da Feyha Çelenk anısına bundan sonra bir koltuğu hep boş bırakacaklarını ve onun yıllar önce başrolde oynadığı "Çalıkuşu"nu tekrar sahneye koyacaklarını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Şahin ile Çelenk'in öğrencileri, arkadaşları, sevenlerinin de konuşma yaptığı törende, salondakiler sahneye gelerek tabutunun başında sanatçıyla vedalaştı.
Çelenk'in cenazesi, İstanbul'da ikindi vakti Şakirin Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR
9 Ağustos 1945’te İstanbul'da dünyaya gelen Feyha Çelenk, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosunda görev yapan oyuncunun sanat yolculuğu Bursa'ya uzandı.
Çelenk, Bursa Devlet Tiyatrosunun gelişiminde üstlendiği önemli rol oynadı ve sahnedeki başarısının yanı sıra yetiştirdiği öğrencilerle de iz bıraktı.
Devlet Tiyatroları çatısı altında uzun yıllar büyük bir özveriyle sanat hayatını sürdüren Feyha Çelenk, 1987-1994 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak görev yaptı.