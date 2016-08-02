Usta oyuncu Michelle Pfeiffer'dan sağlıklı parfüm iddiası (Ünlülerin parfümleri)
ntv.com.tr
Usta oyuncu Michelle Pfeiffer, sağlıklı parfüm iddiasıyla yola çıktığı markasını duyurdu. Peki ama hangi ünlü hangi parfümü kullanıyor? İşte Murat Boz’dan Elçin Sangu’ya, Kim Kardashian’dan David Beckham’a ünlülerin merak edilen parfümleri...
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MİCHELLE PFEİFFER
Son olarak Ant-Man ve Wasp ile izleyici karşısına çıkan Michelle Pfeiffer parfüm markasını duyurdu. Henry Rose ismini verdiği parfüm markasını kuran Pfeiffer'ın bu girişimi ise diğer ünlü parfümlerinden biraz daha farklı. Pfeiffer ,"Daha sağlıklı ama eskiden kullandıklarımla aynı kalitede ve etkide ürünlere yönelmeye başladım ve bu dünyanın içinde kayboldum. Sonra farkettim ki içinde koku olan her formül toksik ürünler listesinde" sözleriyle parfümlere karşı neden şüpheci yaklaşmaya başladığını açıklıyor.
Pfeiffer ayrıca 10 yıl boyunca parfüm kullanmamış ancak parfüm kokusunu özlediğini anlayan usta oyuncu, temiz içerikli ve sağlıklı bir parfüme kendi imzasını atmak için kolları sıvadığını belirtiyor.
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SANSA STARKGame of Thrones (GoT) dizisindeki Sansa Stark karakteriyle tüm dünyada tanınan Sophie Turner, nişanlısı Joe Jonas ile aynı parfümü kullandıklarını itiraf etti. ABD'li oyuncu Jonas ile parfümü (Le Labo Santal 33) ortak kullanıyoruz. Erkeksi kokuları seviyorum" dedi.
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ÇAĞATAY ULUSOY
Parfüm: Terre D'Hermes
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ANGELINA JOLIEParfüm: Carolina Herrera
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ADELEParfüm: Dior Hypnotic Poison
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BARIŞ ARDUÇParfüm: Dolce Gabbana the One
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ÇAĞLA ŞİKELParfüm: Chanel No5
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DAVID BECKHAMParfüm: Erolfa
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ELÇİN SANGU
Parfüm: Poison Girl Dior
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MURAT BOZParfüm: Dsquared – Potion
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HADİSEParfüm: Calvin Klein Beauty
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BEREN SAATParfüm: Givenchy
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JENIFFER ANISTONParfüm: Cacharel Anais
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JUSTIN BIEBERParfüm: Diesel
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KATE MOSSParfüm: L’Heure Bleue
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KIM KARDASHIANParfüm: Michael by Michael Kors
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LEONARDO DICAPRIOParfüm: Annick Goutal Les Nuits D'Hadrien
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TAYLOR SWIFTParfüm: Wonderstruck