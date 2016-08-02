Usta oyuncu Michelle Pfeiffer'dan sağlıklı parfüm iddiası (Ünlülerin parfümleri)

Son olarak Ant-Man ve Wasp ile izleyici karşısına çıkan Michelle Pfeiffer parfüm markasını duyurdu. Henry Rose ismini verdiği parfüm markasını kuran Pfeiffer'ın bu girişimi ise diğer ünlü parfümlerinden biraz daha farklı. Pfeiffer ,"Daha sağlıklı ama eskiden kullandıklarımla aynı kalitede ve etkide ürünlere yönelmeye başladım ve bu dünyanın içinde kayboldum. Sonra farkettim ki içinde koku olan her formül toksik ürünler listesinde" sözleriyle parfümlere karşı neden şüpheci yaklaşmaya başladığını açıklıyor.



Pfeiffer ayrıca 10 yıl boyunca parfüm kullanmamış ancak parfüm kokusunu özlediğini anlayan usta oyuncu, temiz içerikli ve sağlıklı bir parfüme kendi imzasını atmak için kolları sıvadığını belirtiyor.