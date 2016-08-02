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Usta oyuncu Michelle Pfeiffer'dan sağlıklı parfüm iddiası (Ünlülerin parfümleri)

ntv.com.tr

Usta oyuncu Michelle Pfeiffer, sağlıklı parfüm iddiasıyla yola çıktığı markasını duyurdu. Peki ama hangi ünlü hangi parfümü kullanıyor? İşte Murat Boz’dan Elçin Sangu’ya, Kim Kardashian’dan David Beckham’a ünlülerin merak edilen parfümleri...

  • 1

    MİCHELLE PFEİFFER

    MİCHELLE PFEİFFER

    Son olarak Ant-Man ve Wasp ile izleyici karşısına çıkan Michelle Pfeiffer parfüm markasını duyurdu. Henry Rose ismini verdiği parfüm markasını kuran Pfeiffer'ın bu girişimi ise diğer ünlü parfümlerinden biraz daha farklı. Pfeiffer ,"Daha sağlıklı ama eskiden kullandıklarımla aynı kalitede ve etkide ürünlere yönelmeye başladım ve bu dünyanın içinde kayboldum. Sonra farkettim ki içinde koku olan her formül toksik ürünler listesinde" sözleriyle parfümlere karşı neden şüpheci yaklaşmaya başladığını açıklıyor.

    Pfeiffer ayrıca 10 yıl boyunca parfüm kullanmamış ancak parfüm kokusunu özlediğini anlayan usta oyuncu, temiz içerikli ve sağlıklı bir parfüme kendi imzasını atmak için kolları sıvadığını belirtiyor.

  • 2

    SANSA STARK

    SANSA STARK
    Game of Thrones (GoT) dizisindeki Sansa Stark karakteriyle tüm dünyada tanınan Sophie Turner, nişanlısı Joe Jonas ile aynı parfümü kullandıklarını itiraf etti. ABD'li oyuncu Jonas ile parfümü (Le Labo Santal 33) ortak kullanıyoruz. Erkeksi kokuları seviyorum" dedi.
  • 3

    ÇAĞATAY ULUSOY

    ÇAĞATAY ULUSOY

    Parfüm: Terre D'Hermes

  • 4

    ANGELINA JOLIE

    ANGELINA JOLIE
    Parfüm: Carolina Herrera
  • 5

    ADELE

    ADELE
    Parfüm: Dior Hypnotic Poison
  • 6

    BARIŞ ARDUÇ

    BARIŞ ARDUÇ
    Parfüm: Dolce Gabbana the One
  • 7

    ÇAĞLA ŞİKEL

    ÇAĞLA ŞİKEL
    Parfüm: Chanel No5
  • 8

    DAVID BECKHAM

    DAVID BECKHAM
    Parfüm: Erolfa
  • 9

    ELÇİN SANGU

    ELÇİN SANGU

    Parfüm: Poison Girl Dior

  • 10

    MURAT BOZ

    MURAT BOZ
    Parfüm: Dsquared – Potion
  • 11

    HADİSE

    HADİSE
    Parfüm: Calvin Klein Beauty
  • 12

    BEREN SAAT

    BEREN SAAT
    Parfüm: Givenchy
  • 13

    JENIFFER ANISTON

    JENIFFER ANISTON
    Parfüm: Cacharel Anais
  • 14

    JUSTIN BIEBER

    JUSTIN BIEBER
    Parfüm: Diesel
  • 15

    KATE MOSS

    KATE MOSS
    Parfüm: L’Heure Bleue
  • 16

    KIM KARDASHIAN

    KIM KARDASHIAN
    Parfüm: Michael by Michael Kors
  • 17

    LEONARDO DICAPRIO

    LEONARDO DICAPRIO
    Parfüm: Annick Goutal Les Nuits D'Hadrien
  • 18

    TAYLOR SWIFT

    TAYLOR SWIFT
    Parfüm: Wonderstruck
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