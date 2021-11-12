Usta oyuncu Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'den Melis Ketenci'ye fanus içinde evlenme teklifi

Haberler 12.11.2021 - 11:24
Kariyerini Gastronomi alanında sürdüren usta oyuncu Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı.
26 yaşındaki Zafer, sevgilisi Melis Ketenci'ye fanus için evlenme teklif etti.
Zafer’in bu anlarını paylaşan usta oyuncu Perihan Savaş paylaştı.
Savaş, "Bir kar küresiyle başlayan aşk mutlu sona ilerliyor. Ailemize hoş geldin kızım" diyerek duyurdu.
İlk evliliğini Yılmaz Zafer ile yapan 64 yaşındaki usta oyuncunun ilk eşi İbrahim Tatlıses'ten Zubeyde Melek Akkaş isimli bir kızı da bulunuyor.