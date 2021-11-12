Usta oyuncu Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'den Melis Ketenci'ye fanus içinde evlenme teklifi

Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer, evlilik yolunda ilk adımı attı. Zafer, sevgilisi Melis Ketenci’ye fanus içinde evlenme teklifi etti ve "Evet" yanıtını alarak yüzükleri taktı.

Haberler 12.11.2021 - 11:24

Usta oyuncu Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'den Melis Ketenci'ye fanus içinde evlenme teklifi - 1

Kariyerini Gastronomi alanında sürdüren usta oyuncu Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı.


Usta oyuncu Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'den Melis Ketenci'ye fanus içinde evlenme teklifi - 2

26 yaşındaki Zafer, sevgilisi Melis Ketenci'ye fanus için evlenme teklif etti.


Usta oyuncu Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'den Melis Ketenci'ye fanus içinde evlenme teklifi - 3

Zafer’in bu anlarını paylaşan usta oyuncu Perihan Savaş paylaştı.


Usta oyuncu Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'den Melis Ketenci'ye fanus içinde evlenme teklifi - 4

Savaş, "Bir kar küresiyle başlayan aşk mutlu sona ilerliyor. Ailemize hoş geldin kızım" diyerek duyurdu.


Usta oyuncu Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'den Melis Ketenci'ye fanus içinde evlenme teklifi - 5

İlk evliliğini Yılmaz Zafer ile yapan 64 yaşındaki usta oyuncunun ilk eşi İbrahim Tatlıses'ten Zubeyde Melek Akkaş isimli bir kızı da bulunuyor.

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