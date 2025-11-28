Usta Oyuncu Zihni Göktay bakımevinde: İşte hafızalara kazınan rolleri

Usta oyuncu, aktif olarak "Gidiş Dönüş Moskova (Retro)" adlı oyun ve Cihat Tamer ile Bir Varmış Bir Yokmuş" adlı oyunla sahnelere çıkıyor.

1978 yılında evlendiği ve 3 yıl önce kaybettiği eşi Sevinç Göktay ile evliliğinden Zeynep Göktay Dilbaz adında bir kızı ve Ömer Göktay adında bir oğlu bulunuyor. Kızı da kendisi gibi oyuncu olan Göktay'ın oğlu da müzisyen hatta tiyatro müzikleri yapıyor.