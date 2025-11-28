Usta Oyuncu Zihni Göktay bakımevinde: İşte hafızalara kazınan rolleri
28.11.2025 10:04
NTV - Haber Merkezi
Usta tiyatrocu Zihni Göktay bakımevine yerleşti. 79 yaşındaki Göktay unutulmaz rolleri oynamıştı.
Türk tiyatrosunun ustalarından Zihni Göktay, Maltepe'de bir bakımevine yerleşti. Bakımevinde çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Usta oyuncu onlarca filmde rol almıştı ve başarılı projelere imza atmıştı. 79 yaşındaki ünlü ismin rol aldığı projeler ve hafızalara kazınan rolleri...
ATLA GEL ŞABAN
Zihni Göktay; Kemal Sunal'ın başrolde olduğu 1984 yapımı filmde, Niyazi'yi at yarışına alıştıran, at yarışı tutkunu Halit'i canlandırdı.
Kemal Sunal'ın isteğiyle tiyatrodan sinemaya adım attığını yıllar sonraki bir röportajında anlattı. Göktay, yakın arkadaşı Sunal ile “Atla Gel Şaban” dışında “Tosun Paşa” ve “Meraklı Köfteci” filmlerinde de rol aldığını belirtti.
LÜKÜS HAYAT
Haldun Dormen'in yönetmenliğini üstlendiği Lüküs Hayat'ta Rıza karakterine hayat veren Zihni Göktay, projenin 28 yıl boyunca hiç değişmeyen tek oyuncusu oldu.
CİBALİ KARAKOLU
Zihni Göktay; Muammer Karaca ve Nejat Uygur'un ardından Cibali Karakolu adlı oyunda "Komiser Cafer Sabbah" karakterini devam ettirdi.
6 sene boyunca bu rolle seyirci karşısına çıkan Göktay, bir röportajında Cibali Karakolu'nu ilk olarak 11 yaşında izlediğini söyledi.
BİZİMKİLER
Usta oyuncu, 1998-2002 yılları arasında da Bizimkiler dizisinde "Muvaffak Bey" karakterini canlandırdı. Dizide Halit Akçatepe ile baba-oğulu oynayan Göktay, meslektaşından 7 yaş küçük olmasına rağmen baba rolündeydi.
CENNET MAHALLESİ
Başrolleri Melek Baykal, Çağla Şıkel ve Alişan'ın paylaştığı diziye sonradan dahil olan Zihni Göktay, canlandırdığı, mahalleye Almanya'dan gelen Ethem karakteriyle büyük beğeni topladı.
SEYİRCİLERLE BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR
Usta oyuncu, aktif olarak "Gidiş Dönüş Moskova (Retro)" adlı oyun ve Cihat Tamer ile Bir Varmış Bir Yokmuş" adlı oyunla sahnelere çıkıyor.
1978 yılında evlendiği ve 3 yıl önce kaybettiği eşi Sevinç Göktay ile evliliğinden Zeynep Göktay Dilbaz adında bir kızı ve Ömer Göktay adında bir oğlu bulunuyor. Kızı da kendisi gibi oyuncu olan Göktay'ın oğlu da müzisyen hatta tiyatro müzikleri yapıyor.