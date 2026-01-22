Usta sanatçı Haldun Dormen'e veda. Cenaze töreni ayrıntıları belli oldu
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden usta sanatçı Haldun Dormen'e pazar günü veda edilecek.
Türk sanat dünyası ve sevenleri usta sanatçı Haldun Dormen'e veda etmeye hazırlanıyor.
Bir süredir enfeksiyon sebebiyle hastanede tedavi olan ve son olarak entübe edilen Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen dün akşam hayatını kaybetti. 97 yaşında hayata gözlerini yuman usta ismin vefatını oğlu Ömer Dormen duyurmuştu.
Ömer Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. Cenaze töreni ile ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır” ifadelerini kullanmıştı.
CENAZE TÖRENİ AYRINTILARI BELLİ OLDU
Haldun Dormen için düzenlenecek anma töreni, 25 Ocak pazar günü saat 10.30’da, sanatçının kendi vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.
Törenin ardından Teşvikiye Camii’nde, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Haldun Dormen, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.
TİYATROYA ADANAN BİR ÖMÜR
Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında iz bırakan Haldun Dormen, Sait Ömer Bey ile Nimet Rüştü Hanım'ın çocuğu olarak 5 Nisan 1928'de Mersin'de dünyaya geldi.
Usta sanatçı, Galatasaray Lisesi ile Robert Kolejdeki eğitiminin ardından ABD'de üniversiteye gitti ve tiyatrolarda çalıştı. Türkiye'ye 1954'te dönen sanatçı, Beyoğlu'nda Erol Günaydın, Nisa Serezli, Metin Serezli ve Erol Keskin ile Cep Tiyatrosunu kurdu. Dormen Tiyatrosunu ise 1957'de kurdu.Erol Günaydın, Altan Erbulak, Metin Serezli, Nisa Serezli, Erol Keskin, İzzet Günay, Yılmaz Köksal, Ayfer Feray gibi birçok sanatçı yetiştirdi. 1961'de Türkiye'deki ilk Batılı anlamdaki müzikal olan Sokak Kızı İrma'yı sahneledi. Kariyeri boyunca birçok oyunda imzası olan ve Anadolu'nun her yerine turneye giden Dormen, 1981'de sahneye koyduğu "Lüküs Hayat" oyunuyla da adından söz ettirdi. Dormen'in İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye koyduğu “Lüküs Hayat”, 30 yıl boyunca aralıksız ve genellikle kapalı gişe olarak devam etti.
Birçok eseri Türk tiyatrosuna kazandıran, yönetmenlik yapan Haldun Dormen, Dormen Tiyatrosu ile tiyatroda Dormen Ekolü'nü yarattı. Yaşamı boyunca 250'nin üstünde ödül kazanan sanatçı; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda ders verdi ve 1998 yılında da Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü.
Kariyerine birçok başarı sığdıran Dormen, 1959'da halkla ilişkiler alanında dünyaca tanınan bir isim olan Betül Mardin ile evlendi, sekiz yıl süren bu evliliğinden Ömer adlı bir oğlu dünyaya geldi.