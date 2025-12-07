Usta tiyatro oyuncusu Zihni Göktay huzurevinde. "28 yıl ‘Lüküs Hayat’ oynadım, hiç lüks hayat sürmedim"
07.12.2025 10:58
Son Güncelleme: 07.12.2025 11:21
NTV - Haber Merkezi
Huzurevine yerleşmesinin ardından dikkatleri üzerine çeken Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay, samimi açıklamalarda bulundu.
Oyuncu Zihni Göktay'ın huzur evinde kaldığı görüntüler ortaya çıkınca sosyal medyada gündem olmuştu.
Lüküs Hayat ve Cennet Mahallesi’ndeki unutulmaz performansıyla gönüllerde taht kuran 79 yaşındaki Zihni Göktay'ın son hali oldukça merak ediliyor.
Yaklaşık üç yıl önce 45 yıllık eşi Sevinç Göktay'ı kaybetmenin üzüntüsü yaşayan usta sanatçının hayatı, Fenerbahçe'de yaşadığı evinin de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasıyla altüst oldu.
Evinin yıkılmasının ardından huzurevine yerleşen ve görüntüleriyle gündem olan Göktay, kaldığı odada hakkındaki iddialara yanıt vermişti.
Göktay, Feneryolu'ndaki evinin kentsel dönüşüme girdiğini söylemiş, kızının da desteğiyle geçici olarak bakımevine yerleştiğini açıklamıştı.
Ünlü sanatçı, "Burası bana iyi geldi. Evim bitince eve döneceğim, belki de burada kalmaya devam edeceğim. Kızım Zeynep ile konuştuk, böyle daha uygun olacağına karar verdik." demişti.
Usta sanatçı son olarak Posta gazetesine verdiği röportajla kendisini merak edenlere bir kez daha haber verdi.
Gayet iyi durumda olduğunu söyleyen Göktay, “Belli bir yaşa geldikten sonra sağlığınız önceliğiniz oluyor. Benim için beden sağlığı kadar ruh sağlığı da önemli. İşleyen demir pas tutmaz misali bir yandan da çalışmaya devam ediyorum. Tiyatro beni iyileştiriyor.” dedi.
Hakkında çıkan iddiaları bir kez daha yalanlayan Göktay, "5 Mayıs’tan beri buradayım. Konu çok çarpıtıldı ve beni de aşırı yaraladı. Buraya kesinlikle kendi rızam ile geldim. Evlatlarım asla istemedi. Bilakis onlar kendileriyle kalmamı istedi." açıklamasıyla kararının nedenini yeni bir tecrübe edinmek farklı insanlarla tanışmak olduğunu söyledi.
SAHNELERDEN KOPMADI
Tiyatrodan kopmayan ünlü isim, halen "Gidiş Dönüş Moskova (Retro)" adlı oyun ve Cihat Tamer ile Bir Varmış Bir Yokmuş" adlı oyunla sahnelere çıkıyor.