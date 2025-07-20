Utangaçlıktan daha fazlası

Kendinizi utangaç biri olarak tanımlar mısınız? Sosyal bir ortama girerken ayaklarınızın geri geri gittiği olur mu? Cevaplarınız EVET mi? Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.

Utangaçlıktan daha fazlası - 1

İlk kez girdiğiniz bir ortamda bir süre çekingenlik yaşamanız gayet doğaldır. Ancak uzun süredir tanıdığınız bireylerin bulunduğu bir ortamda bile zihniniz performansınızı düşünüp, bunu bir tehlike olarak adlandırıyor ve siz fiziksel ya da duygusal tepkiler veriyorsanız işte bu yaşadığınız durum sosyal kaygı olabilir.

Bu durumun en belirgin özelliği sosyalleştiğiniz ortamlarda çevrenizdeki bireylerin sizin hakkınızda olumsuz değerlendirmeler yaptığını düşünmenizdir.

Bu düşüncenin etkisiyle de istemsizce fiziksel tepkiler vermeye başlayabilirsiniz. Kalp atışlarınız artar, yüzünüz kızarır, elleriniz terler, karnınız ağrır ve siz tüm bu belirtilerin dışarıdaki herkes tarafından görüldüğünü ve değerlendirildiğini düşünürsünüz. Bu düşünce ortamdan ayrılsanız bile uzun bir süre zihninizi meşgul etmeye devam eder.


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Utangaçlıktan daha fazlası - 2

SOSYAL KAYGIYI TETİKLEYEN DURUMLAR NE OLABİLİR?

Sosyal kaygısı bulunan bireylerde genellikle kendini utanacağı bir duruma sokmaktan kaçınma hali mevcuttur. Öyle ki bireyler, kendilerini rezil edebileceklerinin ve yeterince ilgi çekici biri olmadıklarının korkusu ile sosyal ortamlardan adeta kaçarlar. Sosyal kaygı yaratan durumlar, bireyler arası farklılıklar gösterebilir ancak sıklıkla karşılaşılan durumlar şu şekildedir:

Toplum tarafından değerlendirilme yapılan ortamlarda bulunmak: Spor Yapmak, Sahnede Olmak, Sunum Yapmak…

Çevredekiler tarafından izlendiğini düşündüren durumlar: Yemek Yemek, İş Yapmak…

Telefonla konuşmak, sohbet başlatmak, diyalogları sürdürmek, hoşlanılan kişi ile konuşmaya çalışmak ya da tartışmak gibi iletişim gerektiren durumlar.


Utangaçlıktan daha fazlası - 3

SOSYAL KAYGI NEDENLERİ?

Sosyal Kaygı Bozukluğu; psikiyatristler veya klinik psikologlar tarafından tanısı konulabilen, bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutları olan bir problemdir. Kalıtsal özellikler ile ailenizden size aktarılmış bir problem olabileceği gibi sosyal çevrenin etkisiyle öğrenilmiş bir davranış

kalıbı da olabilir. Çocukluk çağında yaşanan travmaların, aile içi istismar durumlarının ve akran zorbalıklarının sosyal kaygıyı tetiklemesi büyük ölçüde olasıdır.


Utangaçlıktan daha fazlası - 4

SOSYAL KAYGI BELİRTİLERİ NELER?

Sosyal bir çevrede yoğun endişe hissetmek

Terlemek

Kalp çarpıntısı

Yüzde kızarıklık

Titreme ve baş dönmesi

Mide bağırsak problemleri

Ses titremesi

Kekelemek

Dikkatlerin üzerinde olduğunu düşünüp geri çekilmek

Yeni kişiler ile tanışmak ve iletişime geçmekten kaygılanıp kaçınmak

Etkileşim sonrası o günü zihinde sürekli canlandırmak


Utangaçlıktan daha fazlası - 5

Sosyal kaygı tedavisinde kullanılan yöntemlerden bazıları ise şöyledir;

Bilişsel Davranışçı Terapi

Sosyal Beceri Geliştirme Eğitimleri

Kaygı ile Mücadele Yöntemleri

Duygu Regülasyonu Yöntemleri

İlaç Tedavileri


Utangaçlıktan daha fazlası - 6

Sosyal kaygı ciddi bir psikolojik problemdir. Bu problemin getirdiği kaygı ve panik durumlarından kurtulmak, rahat bir yaşam sürebilmek için psikolojik destek almak oldukça önemlidir.

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