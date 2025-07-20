Utangaçlıktan daha fazlası

İlk kez girdiğiniz bir ortamda bir süre çekingenlik yaşamanız gayet doğaldır. Ancak uzun süredir tanıdığınız bireylerin bulunduğu bir ortamda bile zihniniz performansınızı düşünüp, bunu bir tehlike olarak adlandırıyor ve siz fiziksel ya da duygusal tepkiler veriyorsanız işte bu yaşadığınız durum sosyal kaygı olabilir.



Bu durumun en belirgin özelliği sosyalleştiğiniz ortamlarda çevrenizdeki bireylerin sizin hakkınızda olumsuz değerlendirmeler yaptığını düşünmenizdir.



Bu düşüncenin etkisiyle de istemsizce fiziksel tepkiler vermeye başlayabilirsiniz. Kalp atışlarınız artar, yüzünüz kızarır, elleriniz terler, karnınız ağrır ve siz tüm bu belirtilerin dışarıdaki herkes tarafından görüldüğünü ve değerlendirildiğini düşünürsünüz. Bu düşünce ortamdan ayrılsanız bile uzun bir süre zihninizi meşgul etmeye devam eder.





