Utku Ateş Jet Sosyete'de (Oyuncu kadrosu ve karakter analizleri)
Jet Sosyete, 18 Şubat’ta ilk kez Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dizinin oyuncu kadrosunda Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin ve Ecem Uzun gibi isimler rol alıyor. Diziye son olarak ise Utku Ateş dahil oldu. İşte Jet Sosyete’nin konusu, oyuncu kadrosu, karakter analizleri, fragmanı ve fotoğrafları...
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1Jet Sosyete'nin dün akşam yayınlanan bölümüne Berk karakteriyle Utku Ateş katıldı.
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2Konuk oyuncu olarak diziye dahil olan Ateş, iki bölüm sonra projeden ayrılacak.
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3Star TV'nin komedi dizisi Jet Sosyete'nin 25 Mart Pazar akşamı yayınlanacak bölümüne Bülent Emrah Parlak konuk olmuştu. Sevilen oyuncunun taksi şoförünü canlandırmıştı.
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4Yeni bölüme ünlü şarkıcı İrem Derici de konuk oyuncu olarak katılmıştı.
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3. bölümde ise ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel dizide konuk oyuncu olarak yer aldı.
İşte dizinin merak edilen oyuncu karakterleri...
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YAŞAR YÜKSEL / ÇAĞLAR ÇORUMLU
Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Usta karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babası. Rutin ve küçük dünyası beklenmedik şekilde şirketin genel müdürü olarak atanmasıyla tamamen değişecek.
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SAFİYE YÜKSEL / DERYA KARADAŞ
Yaşar Usta’nın meraklı, fıkır fıkır, herşeye hakim, uyanık, herkesin nabzına göre şerbet vermeyi bilen eşi Safiye kocasının genel müdürlüğü ile jet hızıyla sosyeteye giriş yapacak; özellikle patronun eşi Gizem ile kuracağı yakınlık ile cemiyet hayatına hızla uyum sağlayacak.
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CENGİZ ÖZPAMUK / CENGİZ BOZKURT
80’lerde pasajlarda kaçak kot satarak başladığı ticaret hayatını Özpamuk Tekstil’i kurarak taçlandıran Cengiz Bey, annesi Zahide Hanım, ilk eşinden olan oğlu Ozan ve eski bir manken olan ikinci eşi Gizem ile Jetset Konaklarında yaşamakta.
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GİZEM ÖZPAMUK / GÜLSE BİRSEL
Kendisini bir “moda ikonası” olarak gören 90’ların magazinel mankeni Gizem Hanım cemiyet hayatının hep şık, hep modaya uygun, ama hep süslü, hep abartılı simalarından biri. Eşine ve ama özellikle de üvey oğlu Ozan’a düşkünlüğü pek meşhur.
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OZAN ÖZPAMUK / SARP APAK
Cengiz Bey’in çapkın, neşeli, enerjik, kendini beğenmiş, sorumsuz oğlu Ozan aynı zamanda şirketin genel müdürü. Ünlü tekstil imparatoru Çıkrıkçıoğlu ailesinin büyük kızı İlayda ile nişanlı olmasına rağmen hızlı hayatına dur demeyen Ozan babası tarafından bir anda genel müdürlükten alınıp; üstelik bir de baba evindeki ergen odasına taşınmak zorunda bırakılacak.
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GÜNDÜZ ŞAHİN / BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN
Yaşar’ın kayınbiraderi Gündüz; isminin aksine biraz agresif, sinirli, tekinsiz ama delikanlılık raconu olan bir genç. Hiçbir işte dikiş tutturamıyor; sakat işlere girme potansiyeli olan biri olmasına rağmen kendi içinde bir ahlak ve delikanlılık anlayışı var. Mafya ile başı dertte olan Gündüz için jet sosyete tamamen yabancısı olduğu bir ortam.
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ZAHİDE ÖZPAMUK / AYŞENİL ŞAMLIOĞLU
Özpamuk ailesinin biraz huysuz, biraz sonradan görme babaannesi Zahide Hanım dizilerden özendiği karizmatik, baskın karakterli hanımağalar gibi olma peşinde. Evde herşeye karışan, bir türlü tasvir etmediği gelini Gizem’e hayatı zindan etmeye çalışan Zahide Hanım’ın en büyük aşkı ise torunu Ozan. Yan villaya taşınan Yüksel ailesinden oldukça rahatsız; o sebeple sürekli olarak oğlu Cengiz’i bu kararından caydırmaya çalışacak.
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PELİN SONER/ HASİBE EREN
Özpamuk Tekstil’in pazarlama, sosyal medya ve halkla ilişkilerinden sorumlu Pelin sosyetik olmanın gereklilikleri, moda sektörünün, lansmanların, cemiyet hayatının hızlı temposuna yetişmek içinde günde 14 saat koşuşturan bir insta fenomeni. Kendisini Özpamuk Tekstil genel müdürlüğü için biçilmiş kaftan görüyor.
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TONGUÇ (TONY) PEHLİVAN / ENİS ARIKAN
Moda sektörüne, alışverişe, iyi hayata, lükse, ünlülerle vakit geçirmeye bayılan; tatlı dilli, esprili ama bir o kadar da entrikacı ve dedikodu seven Tony Özpamuk Tekstil’in baş tasarımcısı. Kariyerinde yükselmek için entrikaya başvurmaktan, insanları birbirine düşürmekten hiç kaçınmıyor.
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TALİP / ŞAHİN IRMAK
Mahalledeki ocakbaşının sahibi Talip aynı zamanda Özpamuk Tekstil’in çay ocağını işletmekte. Kendisini bir çalışkanlık abidesi ve başarı hikayesi gören; kendi çapında zengin ve başarılı olmanın formülünü bilen ve sürekli olarak bunu dillendiren bir mahalle delikanlısı. Yaşar’ın şirketten hem mesai arkadaşı ama bir yandan da ona ocakbaşında iş teklif edecek kadar girişimci ruhlu.
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MELİKE ŞAHİN / ASLI BEKİROĞLU
Yakın zamanda ablası Safiye ve eniştesi Yaşar’ın yanına taşınan Melike kendi güzelliğinin farkında olmayan, aşırı gerçekçi, dobra hatta kimi zaman patavatsızlığı ile ailenin diğer fertlerinden oldukça farklı bir kasaba kızı. En büyük ilgi alanlarından biri tarımla uğraşmak olan Melike’nin yolu daha JetSet konaklarına taşındıkları ilk gün Ozan ile kesişecek.
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YILDIZ YÜKSEL / TUĞBA ÇOM
Yaşar ile Safiye’nin kızları Yıldız liseden zar zor mezun olmuş, üniversiteye hazırlanan ama aklı fikri asla derslerde olmayan bir genç kız. En büyük derdi kıyafet almak, güzelleşmek, modaya uymak, gezmek ve zengin bir koca bulmak. Her genç ve eli yüzü düzgün erkeğe potansiyel sevgili olarak bakan Yıldız için jet sosyete ortamı tam bir cennet.
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İLAYDA ÇIKRIKÇIOĞLU / DENİZ CENGİZ
Yılların tekstil markası sahibi olan Çıkrıkçıoğlu ailesinin büyük kızı İlayda cemiyet hayatının ünlü genç kuşak temsilcilerinden. Aile geleneğini takip etmeyip pasta şefliğini seçmiş; çok kibar, asil, zarif, hatta sinameki gibi görünen ama esasında yüze gülüp arkadan konuşan, içten içe kibirli ve herkese tepeden bakan sosyetik bir prenses
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ALARA ÇIKRIKÇIOĞLU / ECEM UZUN
Çıkrıkçıoğlu ailesinden asi ve gözü kara küçük kızı Alara, ablasının aksine cemiyet hayatından ve çevresindeki insanlardan oldukça sıkılmış; farklı maceralar ve heyecanlar peşinde koşan bir özgür ruh. Fena halde sıkıldığı hayatı nev-i şahsına münhasır ve tekinsiz Gündüz ile tanıştıktan sonra asla aynı olmayacak.
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TEKİN / EMRE TAŞTEKİN
JetSet AVM’deki lüks mağazalardan birinde çalışan Tekin hayatından bezmiş, bir dediği bir dediğini tutmayan patavatsız bir satış temsilcisi.
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KONUSU
Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır.
Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.
Jet Sosyete'den yansıyan kareler..
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