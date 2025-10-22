Uyku hijyeni ve psikolojik iyilik hali: Uyku problemlerinin psikolojik dinamikleri
‘’Yorgunluktan uyuyamıyorum.’’, ‘’Geceleri çok düşünüyorum.’’, ‘’Bir bölüm daha izleyip uyusam…’’ Tanıdık cümleler mi? Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.
Uyku, yalnızca bedensel bir ihtiyaç değil; aynı zamanda zihinsel yenilenme, duygusal denge ve psikolojik dayanıklılık için temel bir unsurdur. Modern yaşamın yoğunluğu, stres kaynakları ve dijital alışkanlıklar bireylerin uyku düzenini ve beraberinde günlük işlevselliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Kaliteli uyku ise hem günlük işlevselliği hem de uzun vadeli ruh sağlığını destekleyebilir. Bu nedenle uyku problemlerine yönelik farkındalık geliştirmek, psikolojik iyilik halini korumaya önemli bir katkı sağlayabilir.