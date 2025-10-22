Uyku hijyeni ve psikolojik iyilik hali: Uyku problemlerinin psikolojik dinamikleri

UYKU HİJYENİNİN TEMEL İLKELERİ

Uyku hijyeni, sağlıklı uyku alışkanlıklarını destekleyen bir yaklaşım olarak karşımıza çıkar. Psikoloji perspektifinden bakıldığında uyku hijyenine özen göstermek hem zihinsel hem de bedensel sağlığı korumaya uzun vadede katkı sağlayabiliyor. Uyku hijyenini destekleyen bazı basit ama etkili alışkanlıklar şunlardır:



· Düzenli uyku saatleri belirlemek.



· Yatmadan önce ekran kullanımını azaltmak.



· Kafein ve nikotin tüketimini sınırlamak.



· Sessiz, karanlık ve serin bir ortam oluşturmak.



· Nefes egzersizleri yapmak ya da kitap okumak.



· Yatağı yalnızca uyku ve dinlenme alanı olarak belirlemek. (Ekranlardan bir şey izlememek, yatakta çalışmamak vb.)



