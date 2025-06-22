Uyku kalitesini artıran mucizevi besin: Kasları gevşetip vücudu rahatlatıyor

Benenden Health'e göre; çikolata, peynir, cips ve dondurma gibi gıdaların gece geç saatlerde tüketilmesi, uyku kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Öte yandan, bazı besinlerin ise uykuya geçişi kolaylaştırdığı ifade ediliyor.

The Mirror'da yer alan haberde, kaliteli bir uyku için "melatonin destekleyici" besinlerin tüketilmesi tavsiye ediliyor. Bu besinlerin başında ise muz geliyor. Uzmanlar, muzun yüksek magnezyum içeriği sayesinde kasları gevşetip vücudu rahatlattığını ileri sürüyor.