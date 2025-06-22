Uyku kalitesini artıran mucizevi besin: Kasları gevşetip vücudu rahatlatıyor

Uzmanlar, uykuya dalmakta güçlük çeken bireylerin, yatmadan önce "melatonin hormonu salgılatan" besinler tüketmesini öneriyor.

Uyku kalitesini artıran mucizevi besin: Kasları gevşetip vücudu rahatlatıyor - 1

Benenden Health'e göre; çikolata, peynir, cips ve dondurma gibi gıdaların gece geç saatlerde tüketilmesi, uyku kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Öte yandan, bazı besinlerin ise uykuya geçişi kolaylaştırdığı ifade ediliyor.

The Mirror'da yer alan haberde, kaliteli bir uyku için "melatonin destekleyici" besinlerin tüketilmesi tavsiye ediliyor. Bu besinlerin başında ise muz geliyor. Uzmanlar, muzun yüksek magnezyum içeriği sayesinde kasları gevşetip vücudu rahatlattığını ileri sürüyor.

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Uyku kalitesini artıran mucizevi besin: Kasları gevşetip vücudu rahatlatıyor - 2

Healthline yazarları, bu mucizevi meyvenin magnezyum, triptofan, B6 vitamini, karbonhidrat ve potasyum gibi uykuyu destekleyen birçok besin ögesi açısından zengin olduğunu vurguluyor.

Magnezyumun, vücudun biyolojik saatini düzenlemesinin yanı sıra, çeşitli yollarla uyku kalitesini artırabileceği belirtiliyor.

Uyku kalitesini artıran mucizevi besin: Kasları gevşetip vücudu rahatlatıyor - 3

Araştırmalar, günlük 500 mg magnezyum takviyesi almanın, melatonin üretimini artırabileceğini ve “stres hormonu” olarak bilinen kortizol seviyelerini düşürebileceğini gösteriyor.

Melatonin, uyku döngüsü sırasında salgılanan ve uykuya dalma süresini kısaltarak toplam uyku süresini artırabilen bir hormon olarak ön plana çıkıyor.

Uyku kalitesini artıran mucizevi besin: Kasları gevşetip vücudu rahatlatıyor - 4

Benenden Health, uyku kalitesini artırmak isteyenlerin bal, vişne, hindi eti ve badem gibi diğer melatonin destekleyici gıdalardan  faydalanabileceğinin de altını çiziyor.

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