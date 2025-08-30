Uykuda ani ölüm: Kalp, diyabet, uyku apnesi...
Uykuda ölmek çoğu kişi tarafından huzurlu bir durum olarak görülse de, uzmanlar bunun genellikle kalp hastalığı, uyku apnesi veya kontrolsüz diyabet gibi ciddi altta yatan sağlık sorunlarına işaret ettiğini belirtiyor. Kalp, solunum ve metabolik hastalıklar ile yaşam tarzı faktörlerini tanımak, bu ölümcül riskleri önlemede kritik önem taşıyor.
Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi’nde yayımlanan kapsamlı bir uzunlamasına çalışma, özellikle şiddetli obstrüktif uyku apnesi (OUA) ve düşük gece oksijen seviyelerine sahip kişilerin ani kardiyak ölüm riskinin arttığını ortaya koydu. Uyku sırasında ani ölümler genellikle kalp, akciğer veya beyni ilgilendiren teşhis edilmemiş veya yeterince yönetilmeyen rahatsızlıklarla bağlantılı. Ayrıca uyku sırasında ani kalp durması, kontrolsüz diyabet ve inme de ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.