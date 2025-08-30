Uykuda ani ölüm: Kalp, diyabet, uyku apnesi...

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Düzenli sağlık kontrolleri: Kalp, akciğer ve beyin sağlığını takip edin.



Uyku hijyenini iyileştirin: Tutarlı uyku programı ve dinlendirici ortam sağlayın.



Kronik rahatsızlıkları yönetin: Diyabet, yüksek tansiyon ve solunum hastalıkları kontrol altında tutulmalı.



Uyku bozukluğu taraması: OUA veya diğer uyku bozuklukları için uzman görüşü alın.



Uzmanlar, uykuda ölmenin genellikle ciddi tıbbi durumların habercisi olduğunu vurguluyor. Kalp krizi, uyku apnesi, diyabet ve epilepsi gibi nedenlerin erken teşhisi ve önlenmesi, hayat kurtarıcı olabiliyor. Sağlığa proaktif yaklaşmak ve profesyonel tavsiyeleri takip etmek, uykuda ölüm riskini en aza indirmek için kritik adımlar arasında yer alıyor.