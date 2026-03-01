Uykudan feragat ettiren lezzet. 100 gramı 250 lira

İftara doğru tükendiğini aktaran Kayaalp, "Yayla, mezra gezip büryana elverişli olan 6-7 aylık kuzuları temin edip, kendi dükkanımıza getirebilmek için de 16 saat dinlendikten sonra, gece saat 02.00’de işleme başladığımız büryan kebabını, Ramazan'a özel 08.00’da başlıyoruz, 2 seans yapıyoruz. 1’inci seans Türkiye’nin çeşitli illerine paket yapmak için uğraşıyoruz. 2’nci seans ise iftar vaktine yetiştirmeye çalışıyoruz. Kuzgun kuyularda genelde buhar ateşiyle pişen bir yemek. Ve bunu bu şekilde iftar servislerine sunuyoruz. Yaklaşık 2 buçuk saat tandırda bekliyor. Tandırdaki sirkülasyon ise önce etlerimizi kızartıyor daha sonra da yumuşatmaya başlıyor. Şu anda 100 gramı 250 lira. Kemikli 200 gram 250 lira" diye konuştu.