Uyumak için en tehlikeli zaman: 4 sağlık sorununa yol açabilir
Gece geç saatlerde uyumak, çoğu zaman herkesin bildiği ama göz ardı ettiği bir alışkanlık olabilir. Ancak uzmanlar, gece yarısından sonra uyumanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.
Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, bu alışkanlığın vücudumuz üzerinde derin etkiler bırakabileceğini vurguluyor.
Dr. Sethi, gece yarısından sonra uyumanın kilo alımından ruh hali bozukluklarına kadar pek çok sağlık problemine yol açabileceğini söylüyor. Gece geç saatte uyumak, sadece fiziksel sağlığımızı değil, zihnimizi de olumsuz etkiliyor.