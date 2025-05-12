Uyumak için en tehlikeli zaman: 4 sağlık sorununa yol açabilir

Gece geç saatlerde uyumak, çoğu zaman herkesin bildiği ama göz ardı ettiği bir alışkanlık olabilir. Ancak uzmanlar, gece yarısından sonra uyumanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Uyumak için en tehlikeli zaman: 4 sağlık sorununa yol açabilir - 1

Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, bu alışkanlığın vücudumuz üzerinde derin etkiler bırakabileceğini vurguluyor.

Dr. Sethi, gece yarısından sonra uyumanın kilo alımından ruh hali bozukluklarına kadar pek çok sağlık problemine yol açabileceğini söylüyor. Gece geç saatte uyumak, sadece fiziksel sağlığımızı değil, zihnimizi de olumsuz etkiliyor.

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Uyumak için en tehlikeli zaman: 4 sağlık sorununa yol açabilir - 2

KİLO ALIMINA NEDEN OLUYOR

Dr. Sethi'nin belirttiği ilk tehlike, gece yarısından sonra uyumanın kilo alımına yol açması. Yapılan araştırmalar, yetersiz uyku ile kilo alımı arasında güçlü bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Uyku eksikliği, iştahı düzenleyen hormonları bozarak kişinin yüksek kalorili yiyeceklere yönelmesine neden oluyor. Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmaya göre, gece geç saatte uyuyanların obezite riski, akşam 8 ile 10 arasında uyuyanlara göre %20 daha fazla.

Uyumak için en tehlikeli zaman: 4 sağlık sorununa yol açabilir - 3

RUH HALİ VE STRES ARTIŞI

Gece yarısından sonra uyumanın ruh hali üzerinde de olumsuz etkileri bulunuyor. Stanford Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, gece 1'den önce uyuyan bireylerin ruh sağlığı, gece 1'den sonra uyuyanlara kıyasla daha iyi oluyor. Gece geç saatlerde uyumak, depresyon ve yaygın anksiyete bozukluğu gibi ruhsal sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, gece geç uyumanın stres seviyelerini artırdığı da bilinen bir gerçek.

Dr. Sethi, gece geç yatmanın bir başka etkisinin ise konsantrasyon eksiklikleri ve düşünme zorlukları olduğunu belirtiyor. Arizona Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, uykunun ilk birkaç saatinin, bilişsel işlevler ve hafıza için kritik öneme sahip olduğunu ortaya koydu. Gece yarısından önce uyumak, bu derin uyku ve onarıcı süreçlerden faydalanmak için önemlidir.

Uyumak için en tehlikeli zaman: 4 sağlık sorununa yol açabilir - 4

KALP SAĞLIĞI ETKİLERİ

Gece yarısından önce uyumanın kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkileri de kaydedilmiştir. British Heart Foundation’ın araştırmalarına göre, gece 10 ile 11 arasında uyuyanların kalp ve dolaşım hastalıklarına yakalanma riski en düşükken, gece yarısından sonra uyuyanlar daha yüksek risk altındadır. Avrupa Kalp Dergisi'nde yayımlanan bir başka çalışmada ise, gece yarısından önce uyumanın kalp damar hastalıkları riskini azalttığı belirtiliyor.

Uyumak için en tehlikeli zaman: 4 sağlık sorununa yol açabilir - 5

Dr. Sethi, uyku düzeninin vücudumuzun sağlığı için son derece önemli olduğunu belirtiyor. “Gece yarısından önce uyumayı hedefleyin. Hormon dengesi, bağırsak sağlığı, karaciğer sağlığı ve ruh halinizi iyileştirmek için bu çok önemli” diyen Sethi, aynı zamanda düzenli bir uyku saatine sadık kalmayı öneriyor. Uzmanlar, genel sağlık için her gece yedi ila dokuz saat uyunmasını tavsiye ediyor.

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