Uyumak için en tehlikeli zaman: 4 sağlık sorununa yol açabilir

RUH HALİ VE STRES ARTIŞI

Gece yarısından sonra uyumanın ruh hali üzerinde de olumsuz etkileri bulunuyor. Stanford Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, gece 1'den önce uyuyan bireylerin ruh sağlığı, gece 1'den sonra uyuyanlara kıyasla daha iyi oluyor. Gece geç saatlerde uyumak, depresyon ve yaygın anksiyete bozukluğu gibi ruhsal sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, gece geç uyumanın stres seviyelerini artırdığı da bilinen bir gerçek.



Dr. Sethi, gece geç yatmanın bir başka etkisinin ise konsantrasyon eksiklikleri ve düşünme zorlukları olduğunu belirtiyor. Arizona Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, uykunun ilk birkaç saatinin, bilişsel işlevler ve hafıza için kritik öneme sahip olduğunu ortaya koydu. Gece yarısından önce uyumak, bu derin uyku ve onarıcı süreçlerden faydalanmak için önemlidir.