Uyurken bu sesi duyuyorsanız durum ciddi: Meğer tümörün işaretiymiş
Uyumak için başınızı yastığa koyduğunuzda kalp atışlarınızı duyuyor musunuz?? Bu durumu görmezden gelip, basit bir olay olarak değerlendiriyor olabilirsiniz. Ancak bu ses, sandığınızdan daha ciddi bir sağlık probleminin habercisi olabilir.
Cerrah Dr. Anthony Youn, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Eğer ara sıra yan yattığınızda kalp atışlarınızı duyuyorsanız, büyük ihtimalle şah damarınız yastığınıza yaslanmıştır. Karotid arterler, kalbin ana kan damarlarından biridir ve boynun her iki yanında bulunarak başınıza, yüzünüze ve boynunuza kan sağlar."