Uyurken bu sesi duyuyorsanız durum ciddi: Meğer tümörün işaretiymiş

Uyumak için başınızı yastığa koyduğunuzda kalp atışlarınızı duyuyor musunuz?? Bu durumu görmezden gelip, basit bir olay olarak değerlendiriyor olabilirsiniz. Ancak bu ses, sandığınızdan daha ciddi bir sağlık probleminin habercisi olabilir.

Uyurken bu sesi duyuyorsanız durum ciddi: Meğer tümörün işaretiymiş - 1

Cerrah Dr. Anthony Youn, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Eğer ara sıra yan yattığınızda kalp atışlarınızı duyuyorsanız, büyük ihtimalle şah damarınız yastığınıza yaslanmıştır. Karotid arterler, kalbin ana kan damarlarından biridir ve boynun her iki yanında bulunarak başınıza, yüzünüze ve boynunuza kan sağlar."

YAŞAM HABERLERİ

Uyurken bu sesi duyuyorsanız durum ciddi: Meğer tümörün işaretiymiş - 2

Ancak Dr. Youn, bu durumun sürekli hale gelmesi halinde daha dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Uyurken bu sesi duyuyorsanız durum ciddi: Meğer tümörün işaretiymiş - 3

BU DURUMUN NEDENİ NEDİR?

Uzmanlara göre, bu tür bir durum "nabız atan kulak çınlaması" olarak adlandırılıyor. Çoğunlukla iyi huylu olduğu belirtilen bu durum, bazen yüksek tansiyon, damar anomalileri veya kafein tüketimi gibi faktörlerle ilişkili olabiliyor.

Uyurken bu sesi duyuyorsanız durum ciddi: Meğer tümörün işaretiymiş - 4

Dr. Youn, "Bu çınlama, genellikle kalp atış hızınıza uyumlu şekilde ritmik bir ses olarak duyulur. Hızlı kan akışı, yavaş akıştan daha çok gürültü yapar ve bu da sesin daha belirgin hale gelmesine neden olabilir" dedi.

Uyurken bu sesi duyuyorsanız durum ciddi: Meğer tümörün işaretiymiş - 5

CİDDİ SORUNLARIN HABERCİSİ OLABİLİR

Artan kan akışı, hamilelik, aşırı egzersiz veya hipertiroidizm gibi durumlarda ortaya çıkabilir. Ancak Dr. Youn, bu belirtilerin ateroskleroz (atardamarların sertleşmesi) gibi daha ciddi durumlarla da ilişkili olabileceğini vurguluyor.

Kulak zarının delinmesi sonucu oluşan işitme kaybı da vücut içindeki seslerin daha fark edilir hale gelmesine neden olabilir.

Uyurken bu sesi duyuyorsanız durum ciddi: Meğer tümörün işaretiymiş - 6

TÜMÖR RİSKİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

En endişe verici olasılıklardan biri, nabız atan kulak çınlamasının baş veya boyun bölgesindeki tümörlerin bir işareti olabilmesidir. Bu tümörler genellikle kanserli değildir; ancak anormal kan damarı oluşumuna yol açabilir.

Uyurken bu sesi duyuyorsanız durum ciddi: Meğer tümörün işaretiymiş - 7

Uzmanlar, herhangi bir endişe durumunda mutlaka doktora başvurulması gerektiğini söylüyor.

Uyurken bu sesi duyuyorsanız durum ciddi: Meğer tümörün işaretiymiş - 8


Ulusal Sağlık Hizmeti’ne (NHS) göre, tinnitus, dış kaynaklı olmayan çınlama, vızıltı veya tıslama sesleri duymayı tanımlayan bir durumdur. Bu seslerin şiddeti kişiden kişiye ve olaydan olaya değişiklik gösterebilir.

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