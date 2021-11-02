Uyuşturucu davasında Çek model Tereza Hluskova'ya beraat

Yaklaşık 8.5 kilo ağırlığındaki uyuşturucu ile yakalanan ve idam cezasına çarptırılması an meselesiyken 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Çek model Tereza Hluskova beraat etti.

Haberler 02.11.2021 - 10:52

Uyuşturucu davasında Çek model Tereza Hluskova'ya beraat - 1

Pakistan'da uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Çek model Tereza Hluskova, yaklaşık 2.5 yıllık hapis hayatı sonrası beraat kararı çıktı.


Uyuşturucu davasında Çek model Tereza Hluskova'ya beraat - 2

Hluskova'nın avukatı Seyf el Maluk savcılığın kaçakçılıkla ilgili makul şüpheden fazlasını ispatlayamadığını bu nedenle mahkemenin serbest bırakılması kararı verdiğini açıkladı.


Uyuşturucu davasında Çek model Tereza Hluskova'ya beraat - 3

Çek Dışişleri Bakanlığı'ndan sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "Avukatından gelen bilgilere göre temyiz mahkemesinin Pakistan'daki Çek vatandaşı ile ilgili beraat kararı verdiğini onaylayabiliriz" denildi.


Uyuşturucu davasında Çek model Tereza Hluskova'ya beraat - 4

25 yaşındaki modelin doğrudan Prag'a döneceği açıklandı.


Uyuşturucu davasında Çek model Tereza Hluskova'ya beraat - 5

NE OLMUŞTU?

Hluskova, Pakistan'dan İrlanda'ya uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanmış ve uyuşturucu kuryeliğinden hapis cezasına çarptırılmıştı.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER