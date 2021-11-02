Uyuşturucu davasında Çek model Tereza Hluskova'ya beraat

Haberler 02.11.2021 - 10:52
Pakistan'da uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Çek model Tereza Hluskova, yaklaşık 2.5 yıllık hapis hayatı sonrası beraat kararı çıktı.
Hluskova'nın avukatı Seyf el Maluk savcılığın kaçakçılıkla ilgili makul şüpheden fazlasını ispatlayamadığını bu nedenle mahkemenin serbest bırakılması kararı verdiğini açıkladı.
Çek Dışişleri Bakanlığı'ndan sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "Avukatından gelen bilgilere göre temyiz mahkemesinin Pakistan'daki Çek vatandaşı ile ilgili beraat kararı verdiğini onaylayabiliriz" denildi.
25 yaşındaki modelin doğrudan Prag'a döneceği açıklandı.
NE OLMUŞTU?
Hluskova, Pakistan'dan İrlanda'ya uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanmış ve uyuşturucu kuryeliğinden hapis cezasına çarptırılmıştı.