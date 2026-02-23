Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Test sonucu çıktı, yarışmacı Survivor'a geri döndü

Yurt dışında olduğu için gözaltına alınamayan Barış Murat Yağcı, Dominik'ten apar topar Türkiye'ye dönerek İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Yağcı'nın İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.