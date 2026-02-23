Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Test sonucu çıktı, yarışmacı Survivor'a geri döndü

Ramazan imsakiyesi banner
23.02.2026 10:04

NTV - Haber Merkezi

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Barış Murat Yağcı, Survivor'ın çekildiği Dominik'ten apar topar Türkiye'ye dönmüştü. Test sonucu negatif çıkan Yağcı, yarışmaya geri döndü.

Ünlü isimlere yönelik yapılan uyuşturucu soruşturmasında komedyen Hasan Can Kaya ve şarkıcı Reynmen'in olduğu 11 isim gözaltına alınmıştı. 

 

Listede Survivor 2020 şampiyonu Nisa Bölükbaşı ile Survivor 2026 yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın da yer aldığı öğrenilmişti. Survivor'dan diskalifiye edilen Barış Murat Yağcı, havalimanında gözaltına alındı.

Yurt dışında olduğu için gözaltına alınamayan Barış Murat Yağcı, Dominik'ten apar topar Türkiye'ye dönerek İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Yağcı'nın İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan Barış Murat Yağcı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Yağcı'nın sonucu negatif çıktı. 

AĞLAYARAK KONUŞTU

Dominik Cumhuriyeti’ndeki Survivor 2026'ın yeni bölüm fragmanında ağladığı görülen Barış Murat Yağcı, "Allah buraya dönmemi nasip etti. Bir süre burada olamadım özür dilerim." ifadelerini kullandı.