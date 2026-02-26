Uyuşturucu testi pozitif çıkınca başrolü kaybetti. İşte İsmail Hacıoğlu'nun yerine geçecek isim

Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında şarkıcı Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, İsmail Hacıoğlu gibi birçok isim gözaltına alınmıştı.

Gözaltına altındaki ünlü isimler dahil 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. 21 kişiden Rıza Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Sırrı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu serbest bırakılmıştı.

Üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan İsmail Hacıoğlu, sorgusunda itirafçı olmuştu.

Hacıoğlu, savcılıktaki ifadesinde uyuşturucuyu ilk kez yurt dışında olduğu bir dönemde kullandığını anlatmış, sonrasında da uyuşturucu maddeyi zaman zaman kullanmaya devam ettiğini söylemişti.

Maddeyi sanal medya sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiği numaralardan sipariş ettiğini ifade eden Hacıoğlu, "Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar." demişti.