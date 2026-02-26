Uyuşturucu testi pozitif çıkınca başrolü kaybetti. İşte İsmail Hacıoğlu'nun yerine geçecek isim
26.02.2026 12:27
NTV - Haber Merkezi
Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında test sonucu da pozitif çıkan İsmail Hacıoğlu, tüm bu gelişmelerin ardından yer aldığı dizi kadrosundan çıkartılmıştı. Hacıoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra uyuşturucu kullandığını kabul eden İsmail Hacıoğlu başrolünü üstlendiği diziden çıkarılmıştı.
TRT'de yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin yeni başrol oyuncusu Alperen Duymaz oldu.
Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Duymaz, kanalın kendisine yaptığı teklifi prensipte kabul ederek dizinin başrolü için anlaşmayı gerçekleştirdi.
Bir süredir set çalışmalarına ara veren ekibin çekimlere yeniden başlayacağı aktarıldı.
ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?
Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 doğumlu Türk oyuncu ve manken. Duymaz, lise yıllarında müzik ve modellik ile ilgilenmiş, ardından Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. Oyunculuk kariyerine Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle adım atmış, Acı Aşk ve Bodrum Masalı gibi projelerle kariyerini ilerleten Duymaz, özellikle Bodrum Masalı dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.
Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında şarkıcı Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, İsmail Hacıoğlu gibi birçok isim gözaltına alınmıştı.
Gözaltına altındaki ünlü isimler dahil 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. 21 kişiden Rıza Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Sırrı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu serbest bırakılmıştı.
Üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan İsmail Hacıoğlu, sorgusunda itirafçı olmuştu.
Hacıoğlu, savcılıktaki ifadesinde uyuşturucuyu ilk kez yurt dışında olduğu bir dönemde kullandığını anlatmış, sonrasında da uyuşturucu maddeyi zaman zaman kullanmaya devam ettiğini söylemişti.
Maddeyi sanal medya sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiği numaralardan sipariş ettiğini ifade eden Hacıoğlu, "Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar." demişti.