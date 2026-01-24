Uyuşturucu testi pozitif çıktı. Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Doğukan Güngör'den ilk açıklama
24.01.2026 09:05
NTV - Haber Merkezi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıkan Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldı. Güngör'den ilk açıklama geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor. Birkaç hafta önce soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Doğukan Güngör, kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakılmıştı.
TEST SONUCU POZİTİF GELİNCE KADRODAN ÇIKARILDI
"Kızılcık Şerbeti"nde Fatih karakterini canlandıran Güngör'ün uyuşturucu testi pozitif çıktı. Test sonucu pozitif çıkan Güngör, 4 sezondur başrol oynadığı dizinin kadrosundan çıkarıldı. Tüm bu yaşananlar sonrası ünlü oyuncu, sessizliğini bozdu.
"TEMİZ BİR HAYAT SÜRMEK İÇİN KENDİME SÖZ VERDİM"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güngör, son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle yönetimin kararıyla diziden çıkarıldığını belirtti.
Hayatta herkesin hata yapabileceğini kendisinin de bir hata yaptığını ve pişman olduğunu söyleyen oyuncu, “Bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım” dedi.
Doğukan Güngör, sözlerine "Yaşananlar sonrası kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için söz vermiştim" diye devam etti.
"BEN DİMDİK AYAKTAYIM"
"Kamuoyunu da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım" diyen Doğukan Güngör, kendine verdiği temiz bir hayat sözünü tutacağını ve çok yakında yeniden sevenlerinin karşısında olacağını söyledi.
29 yaşındaki ünlü oyuncu, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek sözlerini noktaladı.
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Güngör ile aynı gün gözaltına alınan Ceyda Ersoy, Binnur Buse Alper'inde aralarında olduğu 14 kişinin uyuşturucu test sonucu da pozitif çıktı. Özge Bitmez, Sevgi Taşdan ve 3 kişinin daha test sonuçları ise negatif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında birçok operasyon yapıldı. Birçok ünlü oyuncu, müzisyen, menajer, sosyal medya fenomeni, iş insanı, spiker ifade ve Adli Tıp Kurumu'nda da uyuşturucu madde kullanımıyla alakalı kan ile saç örneği verdi.