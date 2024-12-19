Uzaydan pandemiye 2025 yılı kehanetleri: Bu yıl gerçekleşmesi öngörülen olaylar

2025 İÇİN KARANLIK UYARI: YENİ BİR PANDEMİ

Bir medyum, tarot açılımlarına göre 2025'te COVID-19'dan çok daha büyük ve zorlu bir pandeminin yaşanabileceğini öngördü. Bu tahmin, yılın tutulmalarının dönüştürücü etkileriyle örtüşüyor.