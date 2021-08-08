'Uzaylı Zekiye' Seden Kızıltunç şimdi ne yapıyor?

"Ben halayı okurken bir anda sessizlik oldu ve ‘Bu rolü siz oynar mısınız’ dediler. Haklı olarak herkes birbirine baktı. Karşılarındaki 18-19 yaşlarında çocuktu sonuçta. Hemen ‘Oynarım’ dedim, o kadar yüksek ki enerjim ve kendime güvenim... Ardından ilk kez seyirci karşısına çıktım. Annem de seyircilerin arasındayken yanındakiler diyor ki ‘Kadın ne güzel oynadı’, o da ‘O kadın değil benim kızım’ diyerek karşılık veriyor. Sahnedeki yaşlı bir kadını canlandırınca...

Ondan sonra Haldun Dormen, yeni bir tiyatro kurmuştu, ona dahil oldum. Dormen Tiyatrosu’nda Münir Özkul’la ‘Generalin Aşkı’ oyununda başrol oynadım. Tuncel Kurtiz, anlatırdı, Münir, ‘Neden başrolleri Seden oynuyor’ sorusuna şu yanıtı verirmiş, ‘Çünkü onun kaderi bu.’ Çok iyi oynayınca yıkılıyorsunuz, ‘ben ne yapacağım bundan sonra’ diyorsunuz. Allah’tan televizyon geldi, yeni bir oyuncak oldu.”