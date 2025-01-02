Uzman doktor açıkladı: Hamilelikte D vitamini kullanmak önemli mi?

D Vitamini, bebeğinizin gelişiminde ve genel sağlığınızda önemli bir rol oynadığı için hamileliğiniz sırasında mevcut olması gereken temel bir vitamindir. Özellikle kış zamanı olduğunda D vitamini alımı çok zor olabilir. Günler kısalır, güneş ışığı azalır ve dondurucu hava nedeniyle evden çıkmak zorlaşır. D Vitamini, sağlıklı bir bebeğin desteği, kemik oluşumu ve uygun bağışıklık ile ilgili büyüme sağlandığı için hamile kadınlar için çok önemlidir.