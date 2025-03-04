Uzman terapist açıkladı: Kaygıyı anında yok eden 1 dakikalık yöntem

PANİK ATAK VE KAYGI

Panik ataklar, kaygı ile karıştırılabilen, kalp krizi belirtileriyle örtüşebilen bir durumdur. Bu durumlar hiperventilasyon, göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme ve mide bulantısı gibi belirtilerle kendini gösterir. Yaklaşık her 10 kişiden biri, her yıl panik ya da kaygı atağı geçirirken, üçte biri hayatlarının bir döneminde bu tür bir atak yaşar.



Uzmanlar, panik atakların genellikle stres veya korku gibi tetikleyicilerle başladığını ancak bazen belirgin bir sebep olmadan da meydana gelebileceğini belirtiyor. Bu ataklar aniden başlar, zirveye ulaşır ve sonra azalır, ancak bu süreç kişiye sonsuz bir süre gibi hissedilebilir. Panik ataklar, kişiyi yaklaşan bir felaket ya da ölüm hissine sürükleyebilir. Bu durum sonrasında baş ağrısı, yorgunluk ve duygusal tükenmişlik gibi etkiler görülebilir.



Bu teknik, panik atakları tamamen ortadan kaldırmasa da, stres ve kaygıyı hafifletmek için basit bir yöntem sunuyor.