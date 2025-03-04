Uzman terapist açıkladı: Kaygıyı anında yok eden 1 dakikalık yöntem
Günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen stres, iş yerindeki sunumlar veya trafik gibi basit sebeplerle bile karşımıza çıkabiliyor. Ancak, uzmanlara göre, basit bir göz hareketi tekniğiyle bu stresi saniyeler içinde hafifletmek mümkün.
Göz hareketlerinizi kontrol altına alarak sakinliğinizi geri kazanabilirsiniz.
Uzman, tek bir nesneye odaklanarak göz hareketlerinin kontrol edilmesinin sinirleri yatıştırmaya yardımcı olduğunu belirtiyor.