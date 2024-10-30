Uzmanı açıkladı: Bu hayvan 17 yıl boyunca kin tutuyor!

Kargalar, zeka ve sosyal yapı açısından oldukça ilginç hayvanlardır. Yapılan araştırmalar kargaların zekası dışında bir özelliğini daha ortaya koydu. Washington Üniversitesi'nden bilim insanı John Marzluff, kargaların 17 yıl boyunca kin tutabildiğini iddia etti.

Uzmanı açıkladı: Bu hayvan 17 yıl boyunca kin tutuyor! - 1

Kargaların zekası ve kin tutma yetenekleri, bilim insanlarını etkilemeye devam ediyor. Washington Üniversitesi Doğal Yaşam Araştırmaları'ndan John Marzluff, kargaların 17 yıl boyunca kin tutabileceği iddiasında bulundu.

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Uzmanı açıkladı: Bu hayvan 17 yıl boyunca kin tutuyor! - 2

New York Times muhabiri Thomas Fuller, Kanada'nın Vancouver ve ABD'nin Seattle kentlerinde karga saldırısına uğramış kişilerle ve bu kuşları inceleyen bilim insanlarıyla görüştü. 66 yaşındaki Marzluff, 2006 yılında başlattığı bir deneyden bahsetti.

Uzmanı açıkladı: Bu hayvan 17 yıl boyunca kin tutuyor! - 3

Kargaları yakalamak için bir maske takarak okul kampüsünde yedi kuşu ağ ile yakaladığı deneyi anlatan Marzluff, bu süreçte hem yakalanan kuşların hem de çevredeki diğer kargaların travma yaşadığını belirtti.

Düzenli olarak kargaların çığlıklarıyla karşılaşan bilim insanları, olaydan 7 yıl sonra tepkilerin zirveye ulaştığını ve gördükleri kargaların yarısına yakınının kendilerine bağırdığını söylüyor.

Uzmanı açıkladı: Bu hayvan 17 yıl boyunca kin tutuyor! - 4

Viyana Üniversitesi’nden Christian Blum da benzer bir deney yaparak kargaların kin tutma konusundaki yeteneklerini araştırdı. Blum, 2011-2015 yılları arasında gerçekleştirdiği çalışmada, kargaların kızdırıldıklarında uzun süre kin tutabildiğini tespit etti.

Karga saldırılarına uğrayan kişiler de Marzluff'u doğruladı. İnsan yüzlerini tanıyan kargaların kendilerini niye hedef aldığını anlamadıklarını belirttiler.

Uzmanı açıkladı: Bu hayvan 17 yıl boyunca kin tutuyor! - 5

KORUMA İÇGÜDÜSÜ MÜ?

Seattle'da yaşayan Gene Carter, bir bülbüle saldıran kargaları kaçırdığı için uğradığı saldırıları anlattı.

"Her gün otobüs durağında beni bekliyorlardı. Eve giderken etrafımda dolanıyorlardı" şeklinde konuştu.

Uzmanlar, karga saldırılarının çoğunun ilkbahar ve yaz başında gerçekleştiğini, bu dönemlerde kuşların yavrularını koruma içgüdüsüyle hareket ettiklerini belirtse de diğer vakaların nedenini açıklamakta zorlanıyor.

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