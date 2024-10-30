Uzmanı açıkladı: Bu hayvan 17 yıl boyunca kin tutuyor!
Kargalar, zeka ve sosyal yapı açısından oldukça ilginç hayvanlardır. Yapılan araştırmalar kargaların zekası dışında bir özelliğini daha ortaya koydu. Washington Üniversitesi'nden bilim insanı John Marzluff, kargaların 17 yıl boyunca kin tutabildiğini iddia etti.
Kargaların zekası ve kin tutma yetenekleri, bilim insanlarını etkilemeye devam ediyor. Washington Üniversitesi Doğal Yaşam Araştırmaları'ndan John Marzluff, kargaların 17 yıl boyunca kin tutabileceği iddiasında bulundu.