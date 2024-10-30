Uzmanı açıkladı: Bu hayvan 17 yıl boyunca kin tutuyor!

Kargaları yakalamak için bir maske takarak okul kampüsünde yedi kuşu ağ ile yakaladığı deneyi anlatan Marzluff, bu süreçte hem yakalanan kuşların hem de çevredeki diğer kargaların travma yaşadığını belirtti.

Düzenli olarak kargaların çığlıklarıyla karşılaşan bilim insanları, olaydan 7 yıl sonra tepkilerin zirveye ulaştığını ve gördükleri kargaların yarısına yakınının kendilerine bağırdığını söylüyor.