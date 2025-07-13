Uzmanı açıkladı: Sevgi, bir ilişkiyi yaşatmaya yeter mi?
Bir ilişkiye sevgiyle de başlanabilir, sevgisiz de başlanabilir. Ancak bir ilişki, içinde ne kadar sevgi barındırırsa barındırsın; çaba olmadığı sürece sürdürülemez. Peki, sevgi bir ilişkiyi yaşatmaya yeter mi? Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.
‘’Çok seviyorum ama olmuyor…’’, ‘’Çok seviyorum ama bir gelecek göremiyorum…’’ ,‘’Çok seviyorum ama bu ilişkide kendimi hissedemiyorum…’’
Bunlar birçoğumuza tanıdık gelen cümleler olabilir. Çok severiz, çok isteriz ama bir şeyler ilerlemez, ilerleyecek gibi de olmaz. Buna sadece bireyler arası ilişkiler açısından değil; hayatta sevdiğimiz ve istediğimiz, ilişkilenmek istediğimiz birçok şey için düşünebiliriz. Ve ‘’Sevgi, bir ilişkiyi yaşatmaya yeter mi?’’ diye sorabiliriz.