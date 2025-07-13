Uzmanı açıkladı: Sevgi, bir ilişkiyi yaşatmaya yeter mi?

ÇABASIZ İLİŞKİ... GERÇEK Mİ?

Bir ilişkiye sevgiyle de başlanabilir, sevgisiz de başlanabilir. Ancak bir ilişki, içinde ne kadar sevgi barındırırsa barındırsın; çaba olmadığı sürece sürdürülemez. Bu kendimizle olan ilişkimiz için de dış dünya ile olan ilişkimiz için de geçerlidir. Bir bitkiyi hayatta tutmak için ihtiyacı olan suyu verirsin, ışığı sağlarsın ve bitki hayatta kalır. Bir bitkiyle konuşursun, ilgi gösterirsin; bitki çiçek açar. İlişkilerimiz de bu bitkiler gibi ihtiyaçlarından, ilgiden, iletişimden uzak kalırsa, biter.



Özellikle günümüz dünyasında ilişkiler açısından büyük bir ikilem yaşanmaktadır. Eskiye göre iletişim kaynakları çoğalmıştır, bir tıkla dünyanın diğer ucuna ulaşabilir hale gelinmiştir ancak yakın ilişkiler kurmakta ve sürdürmekte zorlanırız. Kendimizi eskiye göre daha izole ve derinlikten uzak ilişkiler yaşarken buluruz. Peki neden?