Uzmanı tekniği açıkladı: İnsanların gerçek duygularını nasıl anlarsınız?

Greene, sosyal ortamlarda, ister iş görüşmesi, ister ilk buluşma ya da gündelik sohbet olsun, insanların söylediklerinin her zaman içten duygularını yansıtmadığını belirtiyor. Kibar bir gülümsemenin ya da özenle seçilmiş sözlerin ardında gizlenen gerçek hisleri yakalayabilmek için, karşınızdakine yandan yaklaşmanın önemli olduğunu söylüyor. Bu sayede, kişi yüzünü toparlamadan önceki ham duygusal tepki görülebiliyor.





