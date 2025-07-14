Uzmanı tekniği açıkladı: İnsanların gerçek duygularını nasıl anlarsınız?
Karşınızdaki bir insanın gerçek duygularını anlamak mümkün mü? Uzmanlar gerçek duyguları anlamanın yolunun “mikro ifadeleri” gözlemlemekten geçtiğini söylüyor.
Popüler yazar Robert Greene, gerçek duyguları anlamanın yolunun “mikro ifadeleri” gözlemlemekten geçtiğini söylüyor. Greene, karşınızdakinin yüzüne yandan yaklaşarak, filtrelenmemiş ilk tepkiyi yakalamanın mümkün olduğunu vurguluyor.
Mikro ifadeler, psikolog Dr. Paul Ekman tarafından incelenmiş ve öfke, mutluluk, üzüntü gibi temel duyguların anlık, istemsiz yüz ifadeleri olarak tanımlanmıştır. Bu ifadeler genellikle yarım saniyeden kısa sürse de, karşınızdakinin gerçek hislerini anlamak için güçlü ipuçları sunuyor.