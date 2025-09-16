Uzmanı uyarıyor: Bu besin saç dökülmesini hızlandırıyor

Saç dökülmesi, milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir sorun. Genetik ve hormonal faktörlerin yanı sıra, beslenme şekli de saç sağlığında kritik bir rol oynuyor. Uzmanlar, bazı yiyeceklerin saç dökülmesini hızlandırabileceğini, bazı gıdaların ise saçları güçlendirdiğini belirtiyor.

Gazlı içecekler, rafine karbonhidratlar ve aşırı kuruyemiş tüketimi saç dökülmesini artırabilen faktörler arasında. Geçtiğimiz ay yapılan bir araştırma, fazla gazlı içecek tüketiminin kellikle ilişkili olabileceğini ortaya koymuştu. Şimdi ise uzmanlar; beyaz ekmek, makarna ve işlenmiş şeker içeren yiyeceklerin de benzer bir risk taşıdığına dikkat çekiyor.


DailyMail'de yer alan habere göre Dermotolog Dr. Ellie Rashid, beslenmenin saç sağlığı için önemine vurgu yapıyor:

“Doğru besinlerin eksikliği saçların kırılmasına, incelmesine ve dökülmesine yol açabilir. Örneğin, demir eksikliği saç büyümesini engellerken, D vitamini eksikliği saçların zayıflamasına neden olur.”

Rashid, özellikle demir, çinko, D vitamini ve folat eksikliğinin test edilmesini ve beslenme yoluyla desteklenmesini tavsiye ediyor. Kırmızı et, mercimek, ıspanak ve kara lahana demir açısından; güneş ışığı ve takviyeler D vitamini açısından; balkabağı ve susam ise çinko açısından zengin kaynaklar olarak öne çıkıyor.


HANGİ BESİNLER SAÇ SAĞLIĞI İÇİN ZARARLI

Rafine karbonhidratlar: Kek, tatlı, beyaz ekmek ve makarna gibi işlenmiş gıdalar, kan şekeri ve insülini hızlı yükselterek saç köklerinin oksijen alımını azaltabiliyor.


Brezilya fıstığı: Selenyum açısından zengin olsa da aşırı tüketildiğinde toksisiteye yol açarak saç döngüsünü bozabiliyor.

Ton balığı: Büyük türler, cıva içerikleri nedeniyle saç köklerine zarar verebiliyor.

Dermatolog Dr. Paul Farrant bu konuda uyarıyor:

“Selenyum toksisitesi kırılgan saçlarla ilişkilidir. Ton balığı gibi yüksek cıva içeren gıdaların aşırı tüketimi ise saç büyümesini olumsuz etkileyebilir.”


Saç Sağlığı İçin En Faydalı Besin: Yumurta

Uzmanlara göre yumurta, sağlıklı saçlar için en güçlü besinlerden biri. Yüksek protein içeriği, keratin üretimini desteklerken; B12 vitamini, folat ve D vitamini de saç büyüme döngüsünde kritik rol oynuyor.

Dr. Farrant, “Saç, keratin bazlı bir yapıdır. Güçlü saçlar için proteine ihtiyacınız vardır ve yumurta bunun en iyi kaynağıdır. Üstelik nasıl pişirdiğinizin önemi yok, saçınız yine de faydasını görür.” diye belirtiyor.

