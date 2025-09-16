Uzmanı uyarıyor: Bu besin saç dökülmesini hızlandırıyor

Saç Sağlığı İçin En Faydalı Besin: Yumurta



Uzmanlara göre yumurta, sağlıklı saçlar için en güçlü besinlerden biri. Yüksek protein içeriği, keratin üretimini desteklerken; B12 vitamini, folat ve D vitamini de saç büyüme döngüsünde kritik rol oynuyor.



Dr. Farrant, “Saç, keratin bazlı bir yapıdır. Güçlü saçlar için proteine ihtiyacınız vardır ve yumurta bunun en iyi kaynağıdır. Üstelik nasıl pişirdiğinizin önemi yok, saçınız yine de faydasını görür.” diye belirtiyor.