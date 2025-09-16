Uzmanı uyarıyor: Bu besin saç dökülmesini hızlandırıyor
Saç dökülmesi, milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir sorun. Genetik ve hormonal faktörlerin yanı sıra, beslenme şekli de saç sağlığında kritik bir rol oynuyor. Uzmanlar, bazı yiyeceklerin saç dökülmesini hızlandırabileceğini, bazı gıdaların ise saçları güçlendirdiğini belirtiyor.
Gazlı içecekler, rafine karbonhidratlar ve aşırı kuruyemiş tüketimi saç dökülmesini artırabilen faktörler arasında. Geçtiğimiz ay yapılan bir araştırma, fazla gazlı içecek tüketiminin kellikle ilişkili olabileceğini ortaya koymuştu. Şimdi ise uzmanlar; beyaz ekmek, makarna ve işlenmiş şeker içeren yiyeceklerin de benzer bir risk taşıdığına dikkat çekiyor.