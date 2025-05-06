Uzmanından solunum sağlığı uyarısı: Basit parmak testi riski ortaya çıkarıyor
Uzmanlardan solunum sağlığı için uyarıda bulundu. Parmaklarınızı olağandışı şekilde bükebiliyorsanız risk altında olabilirsiniz.
ABD'nin Colorado eyaletinde görev yapan kiropraktör Dr. Taylor Goldberg, parmak veya avuç içlerinin normal sınırların ötesinde kolayca bükülmesinin, ciddi solunum rahatsızlıklarının erken işareti olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Goldberg’e göre bu tür aşırı esneklik, vücudun bağ dokularındaki zayıflığın bir belirtisi olabilir.
Bağ dokuları; kemikler, kaslar ve organlar arasında yapı ve destek sağlayarak adeta vücudun “tutkalı” görevini üstleniyor. Özellikle akciğerlerin fonksiyonel yapısını korumak açısından hayati bir öneme sahip olan bu dokular, akciğerde bağ doku ağırlığının yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor. Uzmanlara göre bu dokuların zayıflaması zamanla solunum mekanizmasını bozarak astım veya obstrüktif uyku apnesi gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor.
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