Uzmanından solunum sağlığı uyarısı: Basit parmak testi riski ortaya çıkarıyor

RİSK TESPİTİ

Serçe parmağını 90° geriye bükebiliyorsa,

Baş parmağını ön koluna değdirebiliyorsa,

Dirsek ya da dizini 10°’den fazla hiperekstansiyona getirebiliyorsa,



Bacakları düzken avuç içlerini yere koyabiliyorsa puan alıyor. Yetişkinlerde beş, çocuklarda ise altı ve üzeri puan aşırı esneklik olarak kabul ediliyor.



Aşırı esnekliğin, genetik bir bağ doku hastalığı olan Ehlers-Danlos Sendromu (EDS) ile bağlantılı olabileceği belirtiliyor. Bu sendrom, vücudun kolajen üretimini etkileyerek bağ dokuların dayanıklılığını düşürüyor. Dr. Goldberg, EDS hastalarının solunum yolu hastalıklarını atlatmakta daha fazla zorlandığına dair güçlü klinik gözlemler olduğunu belirtiyor.





